Prezident v ohrození? Čo sa deje s Milošom Zemanom?

Vôbec nie je isté, či národ uvidí v najbližších dňoch svojho prezidenta. A navyše ľudia môžu mať dojem, že najbližšie okolie Miloša Zemana zahmlieva pravdu o jeho zdravotnom stave.

Hrad v stredu tvrdil, že verejnosť bude vidieť prezidenta, ako v piatok odovzdá svoj hlas v parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti. Vo štvrtok večer to už bolo inak. „Bude voliť na zámku v Lánoch. Urobí to na základe odporúčania svojho ošetrujúceho lekára," oznámil jeho hovorca Jiří Ovčáček. (Tento lekár navštívil Zemana v Lánoch vo štvrtok popoludní.) Prezidentovi prinesú prenosnú volebnú urnu.

Problémy s pečeňou?

Prezident ležal nedávno osem nocí v nemocnici. Podľa Ovčáčka išlo o plánovanú hospitalizáciu. Označil ju za rekondičnú. Ústredná vojenská nemocnica ani Hrad nezverejnili podrobnosti o zdravotnom stave prezidenta po pobyte na nemocničnom lôžku. Verejnosť sa dozvedela iba to, že Zemanovi dávali infúzie, je trochu vyčerpaný a trpí miernou dehydratáciou.

Po prepustení z nemocnice sa nezúčastnil na nijakom verejnom podujatí, mal však niekoľko politických rokovaní za zatvorenými dverami. Rovnako neprehovoril do médií. A kedy sa v nich ukáže, je veľmi otázne. Televízna stanica CNN Prima News v stredu informovala, že túto nedeľu bude pred kamerami komentovať výsledky volieb do Poslaneckej snemovne. Zrazu netuší, či sa to udeje. Ovčáček totiž oznámil, že prezidentov program sa bude upravovať podľa potreby.

Exprezident Václav Klaus sa nazdáva, že Zeman má problémy s pečeňou. „S jeho štýlom života, s pohárikom na jednej strane a cigaretkou na strane druhej, to súvisí, to vie každé malé dieťa," poznamenal pre rozhlasovú stanicu Impuls.

Niekdajšia ministerka zdravotníctva a psychiatrička Džamila Stehlíková si myslí, že Zemanov zdravotný stav je zlý, pričom prevoz do nemocnice bol potrebný. „Infúzna liečba vo vojenskej nemocnici zažehnala metabolický rozvrat, ale abstinencia od alkoholu v priebehu osemdňovej hospitalizácie viedla k nábehu na delírium tremens," napísala na svojom blogu. (Delírium je porucha vedomia s rôznymi podobami.) Hrad na toto tvrdenie reagoval slovami, že na Stehlíkovú podá žalobu na súd.

Čo sa týka alkoholu, je verejné tajomstvo, že Zeman nielen veľa fajčí, ale si aj rád často vypije. Kedysi píjaval becherovku, ale prestal, keď sa dozvedel, že veľký obsah cukru v tomto likéri mu neprospieva. Potom údajne začal piť ovocné destiláty, v poslednom čase vraj holduje bielemu vínu. Mimochodom, líder občianskych demokratov Petr Fiala, ktorý sa s ním stretol v deň, keď ho prepustili z nemocnice, povedal, že už mal na stole pohár s vínom.

Chorý je, priznal hovorca

To, že Zemanov zdravotný stav nie je úplne bezproblémový, Ovčáček v piatok nepriamo pripustil. „Každý, kto je chorý, potrebuje pokoj. Choroba môže postihnúť každého," povedal vo vysielaní Rádia Z s tým, že ochorenie nešpecifikoval.

Ovčáček pokračoval, že chorého človeka netreba ukazovať na verejnosti. „Po tom, čo bol hospitalizovaný, musí nabrať silu. Musíme si uvedomiť, že má 77 rokov, to sa môžu niektoré neduhy objaviť," podotkol. Dodal, že tvrdenia, že Zeman leží v kóme, sú totálne nezmysly.

Zároveň ubezpečil, že prezident svoju funkciu naďalej zvláda: „Súčasný stav ho nijako neobmedzuje vo výkone ústavných právomocí." Jednou z nich bude po voľbách odovzdanie poverenia zostaviť novú vládu.