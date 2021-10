Babiš vedie. Časť opozície pyká za svoje chyby, hodnotí Weiss

Voľby do českej Poslaneckej snemovne by mohlo vyhrať hnutie ANO premiéra Andreja Babiša. Okolo pol štvrtej popoludní sú zrátané hlasy v 19 percentách volebných obvodoch a jeho politický tábor je na prvom mieste. ANO má zatiaľ 30,1 % získaných hlasov. Na druhom mieste je predvolebná koalícia Spolu (23,7 %), tretí sú Piráti a Starostovia a nezávislí (13,3 %).

Extrémistická strana Sloboda a priama demokracia je štvrtá (10,9 %). Nejasné je, či sa do snemovne dostanú v poradí ďalšie strany – sociálna demokracia (5,1 %), nové hnutie Prísaha (4,8 %) a komunisti (4,4 %). Do dolnej komory parlamentu sa dostanú tí, čo získajú aspoň päť percent hlasov.

„Babišovo hnutie zvládlo zastaviť a obrátiť nepriaznivý trend aj vďaka svojmu silnému profesionálnemu politickému marketingu," povedal o priebežných výsledkoch volieb Peter Weiss, ktorý v rokoch 2013 – 2020 pôsobil vo funkcii veľvyslanca Slovenska v Českej republike.

Na jar sa zdalo, že Andrej Babiš neuspeje vo voľbách. Dva opozičné tábory by vtedy podľa prieskumov verejnej mienky pohodlne zostavili novú vládu. Prečo najmä predvolebná koalícia Piráti a Starostovia a nezávislí (STAN) neskôr stratila veľa voličov?

Prvý dôvod je vnútorný. Piráti sa svedomito pripravovali na vládnutie, vystupovali ako generačná strana, ako predstavitelia novej podoby politiky a nositelia modernizácie Česka, ale uškodilo im, že často sa stávalo, že dokonca aj čelní predstavitelia prišli s tézou, ktorá bola v rozpore s hlavnou líniou komunikácie s voličmi. Vytvárali tým zmätok v mysliach svojich podporovateľov. Je to dané aj netradičnými rozhodovacími mechanizmami v strane, ku ktorým patrí i hlasovanie na internete.

Druhý faktor?

Ten bol možno ešte závažnejší. Piráti sa stali terčom silnej protikampane. Útočilo na nich hlavne hnutie ANO, ktoré má veľmi silný politický marketing. Vytiahlo na Pirátov viacero vyhlásení z minulosti. Napríklad výrok pirátskeho lídra Ivana Bartoša z roku 2015, keď sa nevymedzil proti prílevu nelegálnych migrantov z moslimských krajín. Naopak, vyjadril sa v zmysle, že si predstaviť s nimi žiť v Českej republike. Využilo to proti nemu nielen hnutie Andreja Babiša, ale aj niektoré ostatné strany. Treba sa však ešte zmieniť o Vítovi Rakušanovi, ktorý je predseda STAN.

V akom zmysle?

Rakušan je úspešný starosta Kolína a skvelý rečník. Dobre vyzerajúci muž, ktorá nemá nijaký problém s jasnými formuláciami. Zohral takpovediac kompenzačnú úlohu v závere predvolebnej kampane. Piráti a STAN urobili zaujímavú taktickú zmenu. Namiesto Bartoša, ktorý sa často dostával do sebaobranných situácií, poslali do niektorých televíznych debát Rakušana. Podarilo sa mu nájsť takú podobu komunikácie smerom k Babišovi, že ten bol z toho občas veľmi nervózny. Rakušan ho viackrát dokázal pred kamerami nepríjemne prekvapiť.

Okolo marca a apríla prieskumy verejnej mienky ukazovali prepad voličských preferencií ANO. Prečo sa potom veľa voličov k Babišovmu hnutiu vrátilo, prípadne čomu vďačí, že získalo nových sympatizantov?

Najprv pripomeniem, že v tých mesiacoch Piráti a STAN mali zhruba 30 percent voličov, pričom predbehli ANO, ktoré začalo padať k 20 percentám. Babišovo hnutie zvládlo zastaviť a obrátiť nepriaznivý trend aj vďaka svojmu silnému profesionálnemu politickému marketingu. Pomohlo mu i to, že prísne protipandemické opatrenia, ktoré prekážali veľkému počtu občanov, sa začali uvoľňovať. K samotnej popularite ANO treba povedať, že má viac-menej stabilnú voličskú základňu, ktorú tvoria najmä tí, čo vidia výsledky Babišovho vládnutia vo svojich peňaženkách. Počas prítomnosti ANO v dvoch vládach sa občanom výrazne zvýšili príjmy. Tieto vlády skoncovali s úspornými opatreniami na úkor sociálne slabých vrstiev obyvateľstva. Je problémom sociálnej demokracie, že tieto výsledky si ANO privlastnilo aj na jej úkor. Dobre si pamätám, že keď som sa v roku 2013 stal veľvyslancom v Prahe, české dôchodky neboli vysoké, ale za osem rokov došlo k ich výraznému zvýšeniu. A Babiš penzistom teraz v kampani sľuboval, že ak zostane premiérom, naďalej im bude dávať viac peňazí. Ubezpečil, že v roku 2024 by bola priemerná výška mesačného dôchodku 20-tisíc českých korún (v prepočte okolo 785 eur). Veľmi dôležité tiež bolo, ako Babiš pristupoval k voličom v kampani.

Ako ich oslovoval?

Bol s nimi v priamom kontakte. Naživo. V teréne. Mal veľa výjazdov a boli výborne pripravené. Ich frekvencia bolo vyššia ako u opozície. Babišova výhoda spočíva v tom, že je autentický. Dokáže zaujať. Videl som to na vlastné oči.

Kde?

V roku 2018 som sprevádzal vtedajšieho slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Brne, kde sa konalo spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Bol tam aj Babiš, mal som možnosť štyri hodiny vidieť, ako sa správa k ľuďom. Za ten čas mal najmenej 30 krátkych debát s nimi, keď sa prechádzal na výstavisku z jedného programu na druhý. Nerobil to ako športovec, ktorý má v reklamnej zmluve napísané, aby sa povinne milo usmieval na svojich fanúšikov. Robil to s naozajstným záujmom. Kontakt s ľuďmi mal veľmi živý. Fotili sa s ním, porozprávali sa, bolo vidieť, že Babiša to skutočne baví. Priamy kontakt s ľuďmi je jeho obrovská výhoda. A je autentický. Voliči ho naživo vidia presne tak, ako ho vidia v televízii, kde sa niektorí lídri príliš štylizujú. Tí, čo ho podporujú, uverili, že je ochranca národných záujmov, že je úspešný v EÚ, že dokáže efektívne riadiť štát – podobne ako šikovný topmanažér v jeho úspešnom biznise. Veria mu napriek tomu, že počas vládnutia sa nevyhol manažérskym chybám a sústavne musel čeliť výčitkám, že je v konflikte záujmov.

Čo by znamenalo, keby Babiš chcel zostať premiérom za cenu toho, že jeho vláde by poskytla priamu alebo nepriamu podporu Sloboda a priama demokracia (SPD)? Táto politická strana Tomia Okamuru má totiž extrémistické názory. Privítala by napríklad odchod Česka z EÚ.

Bolo by to veľké riziko. Babišovi by vznikol veľký problém vo svojom hnutí už s prípadným zámerom nejako spolupracovať s SPD. A v EÚ by mal vážny problém s reputáciou. A staronová opozícia by ho kvôli tomu ničila.