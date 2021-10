Podľa predbežných výsledkov vyhralo voľby jasne Babišovo ANO

Podľa prvých údajov Českého štatistického úradu zvíťazilo hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 31,6 percenta hlasov. Sčítane sú však zatiaľ iba hlasy z menej ako dvoch percent volebných okrskov.

Podľa posledných volebných prieskumov by voľby do snemovne vyhralo hnutie ANO s výsledkom okolo 27 – 25 percent hlasov. Nasledovala koalície SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) s približne 21 – 20 percentami a PIRSTAN (Česká pirátska strana a Starostovia a nezávislí) so zhruba 19 – 17 percentami hlasov. Do dolnej komory parlamentu by sa podľa prieskumov malo dostať aj hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorému prognózovali okolo 12 – 10 percent hlasov. Okolo päťpercentnej hranice potrebnej pre vstup do parlamentu sa v prieskumoch pohybovali sociálni demokrati (ČSSD), komunisti (KSČM), hnutie Prísaha alebo Trikolóra Slobodní Súkromníci (TSS).