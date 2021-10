Ja a šéf snemovne? Smiešne, pre mňa je to peklo, reagoval Babiš

Český premiér a líder hnutia ANO Andrej Babiš prichádza so svojou manželkou Monikou do centrály hnutia v Prahe.

Babiš na tlačovej konferencii gratuloval lídrovi SPOLU Petrovi Fialovi k víťazstvu. Zdôraznil súčasne, že ANO bude stranou s najvyšším počtom poslancov, pričom koalície označil za podvod voči voličom.

Babiš doplnil, že ANO išlo do volieb s maximálnym nasadením, proti nemu však stálo päť strán – z koalícií SPOLU a Piráti a Starostovia -, ktoré mali podľa neho jediný program: „Odstrániť Babiša.“

Snemovňa je pre mňa peklo

„Rôzne vymyslené kauzy opakovane zdôrazňovali. Hlavne pandémiu, konflikt záujmov, teraz Francúzsko, k tomu môjho syna,“ vymenoval. „Keby si to s nami rozdali samostatne, tak by sme vyhrali. Proti nám boli aj vybrané médií,“ vyhlásil.

Na informáciu, že mu koalícia SPOLU môže ponúknuť post predsedu Poslaneckej snemovne, reagoval so smiechom. „Viete, že neviem rozprávať, čo by som tam robil. Snemovňa je pre mňa peklo, to je katastrofa. To je pokus o žart. Možno provokácia. Ja som manažér, moje miesto je vo vláde,“ vyhlásil.

Babiš okrem toho odmietol potvrdiť, či z politiky odíde, pokiaľ hnutie ANO skončí v opozícii, ako to v minulosti povedal.

Prezidentovanie ho neláka

Premiér len v pondelok uviedol, že ak by jeho hnutie skončilo po voľbách v opozícii, z politiky pravdepodobne odíde. Uviedol to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1.

Babiš zopakoval, že na vytvorení koalície je schopný dohodnúť sa s kýmkoľvek okrem Pirátov. „Keby sme mali skončiť v opozícii, z politiky by som odišiel,“ uviedol Babiš. V takom prípade by ho nelákal ani prezidentský post. „Už som unavený z neustáleho hádania sa v politike. Prezidenta robiť nechcem,“ doplnil predseda vlády.