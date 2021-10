Babiš dolu, na rade je Orbán. Zahraničie hovorí o signále pre stred Európy

Neúspech Donalda Trumpa vo voľbách v USA spája americký The New York Times aj s prehrou Andreja Babiša v českých voľbách a ústupom populizmu v strede Európy.

Ak sa opozícia v Maďarsku spojí, môže podobný neúspech čakať aj Viktora Orbána v Maďarsku, pripomína americký denník a v súvislosti so stratou dôvery v populistických lídrov spomína aj slovinského premiéra Janeza Janšu či predstaviteľov poľských vládnucich konzervatívcov.

Hoci koalícia troch strán Spolu získala vo voľbách do Poslaneckej snemovne väčšinu hlasov, záleží teraz na prezidentovi Milošovi Zemanovi, kto bude poverený zostavovaním vlády. Zeman by mohol vyčkávať a rokovania o zostavení vlády by sa mohli v najkrajnejšom prípade ťahať až do roku 2023, keď sa skončí jeho funkčné obdobie, upozornil v komentári pre rakúsku agentúru APA Daniel Martínek, výskumný pracovník z rakúskeho Inštitútu pre dunajský priestor a strednú Európu (IDM ).

Prezident môže zostavením kabinetu poveriť buď Petra Fialu, kandidáta na premiéra koalície Spolu, či súčasného šéfa vlády a predsedu hnutia ANO, ktoré sa skončilo vo voľbách tesne druhej, ale vďaka zmene pravidlá prepočtu hlasov získalo v Snemovni o jedno kreslo viac než Spolu, uviedla APA. Práve Babiša sa chystá Zeman v nedeľu prijať v Lánoch. Pred voľbami opakovane uviedol, že dá prednosť predsedovi najsilnejšieho poslaneckého klubu.

Ak by nejasnosti ohľadom zostavovania vlády trvali až do konca Zemanovho mandátu, mohol by sa Babiš rovno usilovať o prezidentský post, myslí si Martínek, dodáva však, že v takom prípade by v krajine pravdepodobne vypukli protesty.