Paradox českých volieb: Babiš má najviac kresiel, aj keď skončil druhý

Najviac mandátov vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne získalo hnutie ANO doterajšieho premiéra Andreja Babiša, a to napriek tomu, že podľa počtu odovzdaných hlasov skončilo až na druhom mieste. Je to spôsobené systémom prepočtu hlasov na mandáty, uviedol server novinky.cz.