Nikam neodchádza, hoci to avizoval. Babiš zostane poslancom

„Nevzdám to, mám pre vás zlú správu, zostanem v tej snemovni… A ak skončíme v opozícii, tak tam budem. A budeme sledovať všetky tie sľuby pána Fialu, tých 100 miliárd úspor a všetky tie kecy,“ uviedol Babiš na Facebooku v zmienke o lídrovi koalície SPOLU Petrovi Fialovi, ktorého blok vo voľbách tesne porazil hnutie ANO.

Babiš ešte pred voľbami v rádiu Frekvence 1 povedal, že by odišiel z politiky, ak by ANO prešlo do opozície. „Išiel som do politiky ako manažér, takže neviem toľko rečniť. Keby sme mali skončiť v opozícii, z politiky by som odišiel,“ uviedol ešte minulý pondelok.

Po voľbách má v pláne osloviť na možné rozhovory Fialovu stranu ODS. „Uvidíme, či budú chcieť rokovať, alebo nebudú chcieť rokovať,“ objasnil premiér. Koalícia SPOLU, do ktorej patrí aj ODS, a koalícia Piráti a Starostovia v sobotu večer spoločne deklarovali, že nebudú o vláde rokovať s inými subjektmi.

Babiš sa nevyjadril k nedeľňajšiemu stretnutiu s prezidentom Milošom Zemanom v zámku na Lánoch, z ktorého hlavu štátu následne previezli do nemocnice. Uviedol len, že uňho ráno bol. „Chcem zaželať pánovi prezidentovi zdravie,“ povedal.

Pripomenul okrem toho, že v Poslaneckej snemovni bude mať jeho ANO najviac kresiel. „Neskrývam sklamanie nad tým, že sme nevyhrali,“ ukončil Babiš svoj pravidelný nedeľňajší prejav. Vyhlásil tiež, že aj keď „to vyzerá, že sme prehrali, tak pravda je na našej strane“.