Most spája. Heger s Orbánom na ňom spory neriešili

Železobetónovú spojnicu medzi vtedajším Parkanom, dnešným Štúrovom, a Ostrihomom dal cez Dunaj ešte koncom 19. storočia postaviť cisár František Jozef. Pol kilometra dlhý most, ktorý dostal meno po panovníkovej dcére, princeznej Márii Valérii, odvtedy až dvakrát slávnostne znovaotvárali. Po prvej svetovej vojne ožil už osem rokov po zničení, po druhej vojne to trvalo vyše päť a pol desaťročí.

VIDEO: Heger a Orbán sa spolu stretli na moste Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom.

Obnovený most Márie Valérie odovzdali do užívania 11. októbra 2001. Pri slávnostnom prestrihávaní pásky robil obom premiérom spoločnosť vtedajší eurokomisár pre rozšírenie Günter Verheugen. Bolo to len tri roky pred vstupom Slovenska a Maďarska do únie a Bruselu mimoriadne záležalo na tom, aby Bratislava a Budapešť dali symbolickú bodku za napätými vzájomnými vzťahmi predchádzajúceho desaťročia.

Únia prevzala na svoje plecia väčšinu nákladov na obnovenie mosta, ktorý na Vianoce 1944 vyhodila do vzduchu ustupujúca hitlerovská armáda. Brusel naň prispel desiatimi miliónmi eur, Bratislava a Budapešť sa zložili na zvyšných 1,6 milióna eur.

„Ruiny zničeného mosta desaťročia symbolizovali stav slovensko-maďarských vzťahov,“ vyhlásil vtedy Dzurinda, ktorého vláda si už v roku 1998 dala do programového vyhlásenia jeho obnovenie. „Aj po tomto moste vedie cesta do Európy,“ dodal vzletne.

Otváranie mostov je aj dnes vítanou príležitosťou pre štátnikov, aby ukázali, aké výborné sú vzájomné vzťahy ich krajín. Heger v Ostrihome pripomenul, že len pred rokom prestrihával pásku na novom komárňanskom moste s Orbánom jeho predchodca Igor Matovič. Budapešť zase ohlásila, že do konca tohto mesiaca dokončí projekt diaľnice medzi Miškovcom a Košicami, čím vlastne spojí autostrádou dve najväčšie mestá Slovenska, čo sa Bratislave stále nepodarilo.

Heger a Orbán sa na Moste Márie Valérie stretli necelý týždeň potom, čo schôdzka šéfov diplomacií oboch krajín naznačila, že vzťahy medzi nimi nie sú až také bezoblačné, ako sa na prvý pohľad zdali. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok otvoril na rokovaní s kolegom Péterom Szijjártóm otázku skupovania historických budov v Košiciach i poľnohospodárskej pôdy maďarskou vládou a požiadal Budapešť, aby svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko, robila po vzájomnej konzultácii a dohode s Bratislavou. Ako reakcia na maďarské kroky prejde nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam cudzími štátmi na Slovensku legislatívnymi zmenami.

Sporné záležitosti premiéri Heger a Orbán na pondelňajšej slávnosti, prirodzene, nespomenuli. Slovenský premiér podľa vlastných slov ich ale mal na mysli, keď v prejave zdôrazňoval potrebu vzájomného rešpektu. Orbán zase vyzdvihol osudovú odkázanosť susedov vzájomne na seba. „Maďarsko nemôže byť úspešné bez úspešného Slovenska, a naopak,“ vyhlásil.

Maďarský premiér pripustil, že dnes viac nie je euronadšencom, ako pred dvadsiatimi rokmi. „Dnes už dujú iné vetry, inak vidíme svet, ako keď sme stáli tri roky pred bránami Európskej únie. Vtedajšia nálada sa vyparila,“ poznamenal. Brusel podľa neho nevníma stredoeurópske krajiny ako rovnoprávnych partnerov a neželá si ich úspech. „Stojíme ako novodobí Davidovia proti bruselskému Goliášovi,“ dodal.