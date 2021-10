Politológ: Babiš skúsi ísť za prezidenta

Expert takto zhodnotil voľby, ktoré v sobotu vyhrala koalícia Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a chystá sa vo vláde spolupracovať so Starostami a s Pirátmi. Týchto päť strán bude mať v budúcej Poslaneckej snemovni 108 mandátov.

Stane sa predseda ODS a jeden z lídrov koalície Spolu Petr Fiala v istom momente českým premiérom?

Áno. Tak znie krátka odpoveď. Keď na to pozrieme podrobnejšie, koalícia Spolu a Piráti a Starostovia hovorí, že chce zostaviť vládu. V Poslaneckej snemovni má výraznú väčšinu a Spolu vyhrala na počet odovzdaných hlasov voľby. V úvodzovkách je pre túto koalíciu jedinou prekážkou prezident Miloš Zeman. Hlava štátu asi poverí pokusom o zostavenie vlády lídra ANO a súčasného premiéra Andreja Babiša. Proces skladania kabinetu pod vedením Petra Fialu to pravdepodobne predĺži. Faktorom, ktorý do toho ešte môže vstúpiť, je zdravotný stav pána prezidenta, o ktorom veľa nevieme. V súvislosti s tým môže dôjsť k nejakej dramatickej situácii. No keby sa to aj stalo, bola by to len určitá komplikácia. Neznamená to, že skladanie vlády sa zásadne zdrží.

Bude mať Babiš skutočne záujem o toto poverenie? Stojí mu to v tejto situácii za to?

Babiš povedal, že keď poverenie dostane, prijme ho. Nebol by to on, keby to aspoň neskúsil. Stopercentne sa nejakým spôsobom pokúsi rozdeliť koalíciu Spolu, ale má mimoriadne malú šancu, že by uspel.

V politike je asi možné všetko, ale ťažko by koalícia Spolu dokázala pred voličmi obhájiť spoluprácu s Babišom. Najmä v situácii, keď má partnera na zloženie vlády.

Vystihli ste to. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že koalícia urobí nejakú veľkú chybu a vo vnútri sa poháda. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. Nechcem časovo odhadovať, kedy by mohla vzniknúť vláda dvoch koalícií. Je to trochu neisté. Ale neviem si predstaviť, čo by Spolu mohol Babiš ponúknuť, aby sa s ním dohodla. Keby to urobila, poprela by vlastný zmysel. Podľa mňa to nechce.

Možno by Babiš mohol ODS, respektíve Spolu, ponúknuť opozičnú zmluvu. Ale asi ani toto by nezabralo, však?

Spolu nemá dôvod na to prikývnuť. Dve koalície sa v Poslaneckej snemovni môžu oprieť o najväčšou podporu, akú nejaká česká vláda mala od roku 2010. Jediné, čo sa stane, alebo lepšie povedané môže sa stať, je, že skladanie vlády bude kvôli prezidentovi chvíľu trvať. Na konci však dôjde k tomu, že hlava štátu vymenuje Fialu za premiéra.

Výsledok koalície Spolu je veľmi dobrý. Ešte posledné prieskumy verejnej mienky pred voľbami jej veštili nižšiu podporu. Čo sa zmenilo za posledný týždeň či dva? Možno to trochu pripomína situáciu na Slovensku v roku 2020, keď sa pred voľbami začala zvyšovať popularita OĽaNO. A, naopak, koalícia PS/Spolu stratila. Nastal v Česku podobný efekt, že voliči začali vnímať ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ako hlavných vyzývateľov Babiša?

Dôvodov, pre ktoré v Česku vyhrala koalícia Spolu, je viacero. Piráti a Starostovia niekedy začiatkom leta začali v prieskumoch strácať. Spolu, ktorá fungoval omnoho homogénnejšie ako druhá koalícia, sa dostala na druhé miesto. Paradoxne k tomu prispela aj Babišova kampaň, ktorá bola namierená najmä proti Pirátom. Spolu sa však, ako ste povedali, dostali do role hlavného vyzývateľa ANO. V posledných dvoch či troch týždňoch ešte vzostup koalície ovplyvnili dve veci.

Aké?

Dokázala veľmi dobre využiť témy zdražovania a inflácie. Dali sa spojiť s pôsobením vlády, hoci tá za to môže len čiastočne. Okrem toho úlohu zohrala aféra Pandora Papers (vyšlo najavo, že v roku 2009 Babiš nakupoval nehnuteľnosti vo Francúzsku za 15 miliónov eur a peniaze išli cez offshorové spoločnosti v daňových rajoch, pozn. red.). Nešlo ani tak o to, že by to prilákalo voličov k Spolu. Ale myslím si, že to mohlo mnohých nerozhodnutých ľudí odradiť od hlasovania za ANO. Babiš získal veľa voličov. No predpokladám, že by ich mal ešte viac, keby do kampane nevstúpili spomenuté témy. Odhadujem, že výsledok ANO je pre hnutie o tri až štyri percentuálne body nižší oproti tomu, čo mohlo ešte pred dvoma týždňami očakávať.

Asi sa dá povedať, že ANO takmer celú kampaň dokázalo nastoľovať politické témy, či už boli skutočné, alebo umelé. Ale na konci nad týmto babišovci stratili kontrolu.

Áno, ťažko ešte k tomu niečo dodať. Samozrejme, k tomu, ako bude vyzerať Poslanecká snemovňa, prispela aj náhoda. ČSSD a KSČM sa do nej nedostali len tesne. Ich výsledok pritom do istej miery ovplyvnil fakt, že spolupracovali s ANO. Okrem toho sociálna demokracia sa z hľadiska toho, ako pred voľbami fungovala vo verejnom priestore, prakticky rozpadla. Pri komunistoch sa zase ukázalo, že žili len z podstaty a neukázali žiadnu invenčnosť.

Bude mať Česko naozaj najkonzervatív­nejšiu Poslaneckú snemovňu v histórii, ako tvrdia niektorí komentátori?

Bol by som trochu opatrnejší. Môžeme hovoriť o silnom liberálno-konzervatívnom zastúpení. TOP 09 sa označuje za konzervatívnu stranu, ale jej predsedníčka Markéta Pekarová-Adamová určite nie je konzervatívna politička. Je skôr liberálka. Pri viacerých poslancov od Starostov zase ani nevieme, k čomu sa prikláňajú, hoci vo všeobecnosti majú asi bližšie k politike od stredu doprava. Celkovo sa dá pri pohľade na volebné výsledky povedať, že Česko sa určite výrazne posunulo vpravo. Vznikajúcu koalíciu by som však označil za liberálno-konzervatívnu.

Ešte by som sa vrátil k premiérovi Babišovi. Keď povedal, že nemá záujem o Poslaneckú snemovňu, hneď sa špekulovalo o jeho prezidentských ambíciách. Aké bude Babišovo ďalšie pôsobenie na českej politickej scéne, ak teda pripustíme, že skôr či neskôr skončí v kresle predsedu vlády?

Babiš svojho času Poslaneckú snemovňu označil za „žvanírnu“. Jeho kandidatúru za prezidenta pokladám za veľmi pravdepodobnú. Povedal by som, že v Česku budeme hlavu štátu voliť aj skôr ako v januári 2023. Pokiaľ Babiš bude mať šancu kandidovať, využije ju. No myslím si aj to, že v konečnom dôsledku neodmietne ani funkciu v Poslaneckej snemovni. Babiš vie, že potrebuje byť pre verejnosť viditeľný. Do projektu ANO už investoval toľko peňazí a energie, že ho len tak neuzavrie. Môže sa stať, že Babiš zloží poslanecký mandát, keď sa rozhodne kandidovať za prezidenta a začne kampaň. Ale zatiaľ ho bude využívať.