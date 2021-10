Na Ukrajine bojujú aj cudzinci. Prečo?

Ukrajinskí záložníci, ktorých povolali, spievajú hymnu na vojenskom cvičisku začiatkom októbra. Do bojov na východe štátu sa však zapájajú aj cudzinci.

Ozbrojených dobrovoľníkov môže byť podľa viacerých odhadov dokopy až okolo 17-tisíc. Egle Muraskaitéová z Vilniuskeho inštitútu pre politické analýzy vypracovala štúdiu, v ktorej hodnotí ich možné riziká. Poukázala aj na odlišné postoje ich domovských štátov v Európe: „Väčšina krajín uplatňuje trestnú prax len na bojovníkov na proruskej strane." Upozornila tiež na to, že kým štáty venujú veľa pozornosti navrátilcom zo Sýrie a z Iraku, kde bojovali v radoch islamistov, naopak, nevyzerá to náležite vo vzťahu k tým, čo sa vrátili z Ukrajiny, bez ohľadu na to, ku komu sa pridali.

Zhovievavý prístup

<A>Keď v Sarajeve súdili prvého občana Bosny a Hercegoviny za účasť v oddiele separatistov, vyviazol bez trestu, uviedol vlani server BalkanInsight. Súd neuveril prokuratúre, že Gavrilo Stevič za 500 eur mesačne so zbraňou v ruke strážil kontrolné stanovište v Luhansku.

Podobný prípad, pričom bez súdneho procesu, sa stal v Británii. Išlo o britského občana, ktorého ohúril ukrajinský oddiel Azov. Keď sa k nemu Chris Garrett pridal, vychvaľoval sa fotkami na sociálnych sieťach a dokonca médiám poskytoval rozhovory z frontu. „Po návrate nemal nijaké opletačky so zákonom," poznamenal týždenník Newsweek o Britovi, ktorý bol v Azove so symbolmi pripomínajúcimi nacistické emblémy. Mimochodom, Garretta cesta na Ukrajinu, kde takmer prišiel o život, vyšla draho, lebo lekári po návrate zistili, že sa uňho začali objavovať trvalé vážne psychické problémy.

V Srbsku pred dvomi rokmi súdili dovedna 45 svojich občanov, ktorí odišli podporiť separatistov. Odsúdení si vypočuli veľmi mierne rozsudky (napríklad šesť mesiacov domáceho väzenia).

Čo sa týka Talianska, Muraskaitéová sa pozastavila nad tým, aký dvojaký meter používa. Uviedla, že v krajine obvinili niekoľko desiatok Talianov, ktorí sa zapojili do bojov po boku separatistov, ale pred inými zatvorili oči: „Krajne pravicoví Taliani bojujúci na strane Ukrajiny neboli trestne stíhaní."

Rôzna motivácia

<A>Odborníci, ktorí mali možnosť zhovárať sa s dobrovoľníkmi na oboch stranách, sa zhodujú v tom, že ich nemotivovali peniaze, ale rôzne ideologické veci. Žold síce vyplácajú v ukrajinskom aj v separatistickom tábore, no kľúčové je niečo iné. „Boj za ruských bratov", „ochrana Ukrajiny pred ruským medveďom", aj túžba len pomstiť sa. Tretí motív sa napríklad vzťahuje na Gruzíncov.

V roku 2016 vznikla polovojenská jednotka Gruzínska národná légia (neskôr sa začlenila do ukrajinskej armády). Väčšinu členov tvoria bývalí gruzínski vojaci, ktorí bojovali proti Rusom v lete 2008 počas vojny v Južnom Osetsku.

Dvaja britskí experti Alex MacKenzie a Christian Kaunert sú autori štúdie, v ktorej vymenovali hlavné domovské štáty zahraničných dobrovoľníkov. Napísali, že z Bieloruska ich prišlo 800, z Nemecka 165, zo Srbska 106, z Francúzska 65, z Talianska 55, z USA 35, z Británie 15. O štátoch na severe Európy uviedli, že je ich dovedna 87.

Dobrovoľníci môžu predstavovať po návrate domov nebezpečenstvo v podobe politickej radikalizácie alebo v horšom prípade, keby sa začali agresívne správať. MacKenzie a Kaunert prízvukujú, že riziko nemožno podceňovať napriek tomu, že doteraz sa nevyskytli šokujúce prípady.

„Nemôžeme nutne očakávať vážne skoré následky," podotkli, ale s tým, že veľké problémy by sa mohli ukázať o pár rokov. Poukázali na knihu amerického experta Daniela Miltona, ktorý varoval, že páchatelia atentátov z 11. septembra 2001 v USA mali priemerne rozdiel deväť rokov od získania bojových skúseností do vykonania strašných útokov.

„Bez ohľadu na pravdepodobne problematické prirovnanie nám epizódy dejín môžu niečo naznačovať. Bolo by nerozumné ignorovať možnosť dlhodobých výziev spojených s ukrajinským konfliktom," napísali MacKenzie a Kaunert.