Pre pandémiu covidu je vo svete znova na vzostupe tuberkulóza, upozorňuje WHO

Tuberkulóza je vo svete prvýkrát po niekoľkých desaťročiach opäť na vzostupe. Dôvodom je zhoršený prístup k zdravotnej starostlivosti zapríčinený pandémiou koronavírusu. Vo štvrtok na túto skutočnosť upozornila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informovala agentúra AFP.

Vo svojej každoročnej správe o tuberkulóze za rok 2020 WHO uviedla, že situácia s touto chorobou sa zhoršila najmä pre zvyšujúci sa počet nediagnostikovaných a neliečených prípadov. WHO totiž odhaduje, že v roku 2020 nediagnos­tikovali alebo oficiálne nezaznamenali tuberkulózu u 4,1 milióna ľudí. To je výrazné zvýšenie oproti roku 2019, keď odhadovali 2,9 nediagnos­tikovaných prípadov tohto ochorenia.

„Toto je alarmujúca správa, ktorá musí prebudiť svet, aby si všimol naliehavú potrebu investícií a inovácií na uzatvorenie medzier pri diagnostike, liečení a starostlivosti o milióny ľudí, ktorých táto prastará choroba, ktorej možno ľahko predísť, zasiahla,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Okrem počtu nediagnostikovaných prípadov stúpol vlani aj počet úmrtí. Na tuberkulózu v roku 2020 zomrelo 1,5 milióna ľudí vrátane 214.000 ľudí s HIV. V roku 2019 však zaevidovali 1,2 milióna úmrtí vrátane 209.000 ľudí s HIV.

O 21 percent tiež poklesol počet ľudí, ktorí boli vyhľadať preventívnu liečbu. „Toto potvrdzuje naše obavy z toho, že narušenie základnej zdravotníckej starostlivosti pre pandémiu koronavírusu by mohlo zadržať roky pokroku v boji proti tuberkulóze“, uviedol Tedros.

COVID-19 podľa WHO túto situáciu zhoršil, pretože mnohé investície do zdravotníctva putujú na boj s koronavírusom a pre lockdowny sa zdravotná starostlivosť pre mnohých ľudí stala nedostupenejšou.

Počet diagnostikovaných prípadov však klesol zo 7,1 milióna v roku 2019 na 5,8 milióna v roku 2020.

Tuberkulóza je po COVID-19 druhým najsmrteľnejším infekčným ochorením, ktoré zasahuje zväčša pľúca. Podobne ako COVID-19 sa tiež prenáša vzduchom, píše AFP.

Väčšina prípadov tohto ochorenia sa vyskytuje len v 30 krajinách sveta. Ide najmä o chudobnejšie štáty v Afrike a Ázii. Toto ochorenie najčastejšie zasahuje dospelých mužov, ktorí sa nakazia častejšie ako ženy či deti.

Približne 85 percent ľudí, u ktorých sa vyvinie tuberkulóza, dnes dokážu lekári v priebehu šiestich mesiacov vyliečiť podaním správnych liekov, ktoré zároveň zabraňujú aj prenosu tohto ochorenia.