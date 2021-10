Rytmus povolebného vývoja v Česku udáva Petr Fiala, myslí si politológ Kubáček

Český premiér Andrej Babiš (ANO) sa už pravdepodobne zmieril so svojím očakávaným odchodom do opozície a nebude sa pokúšať zostaviť novú menšinovú vládu. Hlavnú úlohu vo formovaní budúceho kabinetu prebral líder koalície SPOLU a šéf strany ODS Petr Fiala. Politický vývoj v ČR sa tým vyjasňuje, povedal v rozhovore pre TASR politológ Jan Kubáček.

“Je to dané dominanciou dvoch koalícií (SPOLU a PirSTAN), ktoré obsadia 108 kresiel v Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky (PS PČR). Tieto politické subjekty sú súdržné, netaktizujú a sú pripravené spoločne vytvoriť vládu,” myslí si Kubáček, podľa ktorého rytmus povolebného politického vývoja udáva Petr Fiala, nie Andrej Babiš.

“Ak Petr Fiala udrží ten rytmus a tú energiu, tak naozaj bude 8. novembra počas ustanovujúcej schôdze novej PS PČR pripravený so 108 hlasmi, programovým vyhlásením vlády a personálnym zložením vlády. (Fiala) bude ťahať jednoznačne za dlhšiu časť lana. V tej chvíli bude limitovaný aj prezident republiky (Miloš Zeman), ktorý v momente, ak Babiš neprejaví záujem o zostavenie vlády, tak Zeman nemá šancu tento proces zvrátiť,” tvrdí český politológ.

Podľa Jana Kubáčka zdravotný stav prezidenta neumožňuje jeho intervenciu do aktuálneho vývoja.

“Máme chorého prezidenta, ktorý sa teraz sústreďuje na svoje zotavenie a tým pádom logicky vypadáva z politického procesu (povolebných) vyjednávaní a udávaní tempa,” povedal Kubáček s tým, že v tejto chvíli považuje prípadné úmrtie prezidenta za “vrcholne krajný scenár”.

“Ak by náhodou došlo k takejto fatálnej situácii, tak právomoci prezidenta by v tej chvíli prešli na premiéra, na predsedu Poslaneckej snemovne (kde má Fiala väčšinu potrebnú na jeho zvolenie) a na predsedu Senátu. Vzhľadom na to, že predseda Senátu je z ODS, Fiala má väčšinu hlasov na zvolenie nového šéfa Poslaneckej snemovne a premiérovi (Babišovi) sa končí mandát. Takže v tej chvíli by celý tento proces bol ešte silnejšie v rukách Petra Fialu,” vysvetlil Kubáček.

Český politológ odpovedal aj na otázku možného budúceho personálneho obsadenia vedenia ministerstiev. Podľa neho už česká verejnosť dostala “kľúčové indície" o tom, ako si strany rozdelia jednotlivé rezorty.

“Viete ako to je… Čím viac nám politici hovoria o tom, že vyjednávajú o programe, tým viac sa bojuje o to, kto personálne obsadí jednotlivé rezorty… Vieme, že premiérom bude Petr Fiala, ministrom financií bude doterajší predseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, ministrom vnútra bude Vít Rakušan (STAN). Vo vláde budú aj Piráti. S veľkou pravdepodobnosťou bude na ministerstve práce a sociálnych vecí podpredsedníčka Pirátov Olga Richterová a aj samotný líder Pirátov Ivan Bartoš bude členom vlády – v jeho prípade to vyzerá na ministerstvo pre miestny rozvoj. Ľudovci (KDU-ČSL) budú chcieť rezort poľnohospodárstva a priemyslu, strana TOP 09 by chcela školstvo a kultúru. Rezort spravodlivosti budú mať občianski demokrati (ODS),” domnieva sa Kubáček.

Všetky ostatné ministerstvá budú podľa politológa predmetom dolaďovania a “personálnych rošád”. Isté však podľa neho je, že celkovo šesť rezortov obsadí Fialova strana ODS. Ďalšie posty si prerozdelia ostatné strany združené v koalíciách SPOLU a PirSTAN.