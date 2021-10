Babiš by sa podľa Schwarzenberga mal pokúsiť kandidovať za prezidenta

V prvých priamych voľbách českého prezidenta v roku 2013 bol Karel Schwarzenberg protikandidátom Miloša Zemana. Teraz sa po rokoch v politike knieža s dolnou komorou parlamentu – Poslaneckou snemovňou – lúči a neplánuje ani, že by sa vrátil na ministerstvo zahraničných vecí. "Ja by som to síce asi ešte zvládol, ale teraz je toľko uchádzačov, že už to nechám im," hovorí Schwarzenberg v sobotnom rozhovore pre denník Mladá fronta DNES.