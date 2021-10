Z vesmírnej stanice sa vrátili ruskí filmári, ako prví nakrúcali v kozme

Pristávací modul za pomoci padáka mäkko dopadol v stepi približne 148 kilometrov juhovýchodne od kazašského mesta Džezkazgan o 06.35 h SELČ, tak ako bolo plánované.

V bezprostrednom okolí miesta dopadu už v tom čase krúžili vrtuľníky pátracích tímov. Pristátie v priamom prenose vysielala ruská štátna vesmírna agentúra Roskosmos.

Herečka Peresiľdová a režisér Šipenko sa vydali na svoju misiu 5. októbra, takže vo vesmíre strávili 12 dní. Na let sa pripravovali od mája v ruskom stredisku na prípravu kozmonautov, pričom absolvovali technickú, fyzickú i mentálnu prípravu.

Ich úlohou bolo na ISS nakrúcať niektoré časti filmu o zdravotníčke, ktorú dopravia na vesmírnu stanicu, aby zachránila člena posádky, u ktorého došlo k zlyhaniu srdca a potrebuje urgentnú operáciu priamo na obežnej dráhe.

Spolu s Peresiľdovou a Šipenkom sa na Zem vrátil kozmonaut Oleg Novickij, ktorý pôsobil na ISS od apríla. Do vesmíru s nimi letel ďalší ruský kozmonaut, Anton Škaplerov.

V uvedenom filme si zahrali Novickij aj Škaplerov, ako aj ich tretí kolega nachádzajúci sa na ISS, Piotr Dubrov. Na orbitálnej základni po odlete Sojuzu zostali okrem posledne dvoch menovaných Rusov aj Američania Mark Vande Hei, Shane Kimbrough a Megan McArthurová, Francúz Thomas Pesquet a Japonec Akihiko Hošide, spresňuje agentúra AP.

Kapsula s filmármi sa nad kazašskou stepou objavila pôvodne ako malá bodka v mrakoch, posledné kilometre sa k Zemi znášala na padáku. „Vitajte doma,“ napísala na twitteri ruská vesmírna agentúra Roskosmos. Posádka sa podľa nej po niekoľkohodinovom lete má dobre.

Filmárska vesmírna cesta môže poslúžiť aj ako reklama, ktorá by mohla prilákať mladých ľudí k práci vo vesmíre. Má však svojich kritikov, ktorým sa nepáči, že bolo toľko peňazí vložených do filmového projektu namiesto do výskumu. Cenu akcie Roskosmos nezverejnil, šéf agentúry Dmitrij Rogozin dúfa, že príjmy z budúcich letov vesmírnych turistov pomôžu náklady uhradiť.

Rusi týmto projektom prvého „živého“ nakrúcania vo vesmíre predčili USA, je totiž známe, že aj Tom Cruise chce letieť nakrúcať do kozmu a odletieť by mal raketou spoločnosti SpaceX.