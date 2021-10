Colin Powell predal irackú vojnu svetu. Ľutoval to

Vojenský a politický líder

Powell včera zomrel vo veku 84 rokov. Jeho rodina na sociálnej sieti Facebook uviedla, že príčinou smrti boli komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Powell bol očkovaný, trpel však inými chorobami, liečil sa na nádorové ochorenie plazmatických buniek.

Colin Powell sa narodil 5. apríla 1937 v newyorskom Harleme. Pochádzal z rodiny jamajských prisťahovalcov. Na životnú kariéru ho nasmerovalo, keď sa na vysokej škole, kde študoval geológiu, prihlásil do kurzu, ktorého cieľom bolo identifikovať budúcich vojenských lídrov. "Nielenže sa mi to páčilo, ale bol som v tom aj celkom dobrý,“ spomínal podľa BBC Powell, ktorý v roku 1958 absolvoval základný vojenský výcvik v Georgii. Pre farbu pleti tam v tom čase nemohol chodiť do reštaurácií a barov.

"Čokoľvek si myslíme o amerických ozbrojených silách, poskytovali výraznejšie uplatnenie menšinám. Powell prechádzal verejnými školami, ale zlákala ho armáda. Bojoval vo vojne vo Vietname, kde ho zranili, a potom stúpal po veliteľskom rebríčku,“ reagoval pre Pravdu Thomas Scotto, expert na americkú zahraničnú politiku z Glasgowskej univerzity.

Vo Vietname Powell zachránil troch vojakov z horiacej helikoptéry. Jeho kritici mu však neskôr vyčítali, že v dôstojníckej pozícii sa dostatočne nevenoval preverovaniu správ o tom, ako zle zaobchádzajú americké jednotky s miestnym obyvateľstvom.

Vo vláde Ronalda Reagana sa Powell najprv stal vojenským poradcom ministra obrany Caspara Weinbergera. V roku 1987 si ho šéf Bieleho domu vybral do ešte významnejšej funkcie. Z Powella sa stal Reaganov poradca pre národnú bezpečnosť. A po nástupe prezidenta Busha túto pozíciu vymenil za post šéfa Zboru náčelníkov štábov, čo je najvyšší post v rámci amerických ozbrojených síl.

V tejto funkcii sa Powell podieľal v roku 1991 na prvej vojne v Perzskom zálive. "Bol symbolom toho, ako sa Afroameričania postupne dostávali do líderských pozícií. Po vojne sa o ňom často hovorilo ako o niekom, kto by mohol u republikánov skúsiť kandidovať za prezidenta. No Powell bol na to príliš liberálny. Republikánska strana sa už menila a ukázalo sa, že nie je možné, aby sa uchádzal o nomináciu,“ pripomenul Scotto.

Podľa vlastných slov to však Powell neľutoval. "Hovorili mi, že by som mal kandidovať. Necítil som pre to žiadnu vášeň, ale mal som pocit, že som povinný to zvážiť. Tak som to urobil. Ale väčšina v Republikánskej strane si neželala, aby som to skúsil,“ vysvetlil Powell v roku 2017 pre agentúru Bloomberg.

Republikánsky prezident George Bush mladší však v roku 2001 urobil z generála vo výslužbe ministra zahraničných vecí. Powell mal rešpekt po celom svete. Pre Busha, ktorý mal minimálne zahraničnopolitické skúsenosti, to bol ideálny kandidát. Viedlo to však k tomu, že Powell vo februári 2003 pred Bezpečnostnou radou OSN obhajoval plány USA na vojenský zásah proti irackému diktátorovi Saddámovi Husajnovi.

Škvrna na povesti

"V Bielom dome chceli, aby to Powell pretláčal. Bola to škvrna na jeho povesti. Powella ľudia vnímali ako niekoho, kto sa vo všeobecnosti postaví za správnu vec. Mnohí mali pocit, že keď o Iraku hovorí on, má to nejakú váhu. To, že urobil niečo, čo by sme nespájali s jeho charakterom, len znásobilo fakt, že to bolo problematické. Ľudia ho potom odsudzovali ešte viac, ako keby to spravil niekto iný z Bushovej vlády, napríklad viceprezident Dick Cheney,“ vysvetlil Scotto.

"Ľutujem to. Vždy to budem ľutovať. Bola to hrozná chyba nás všetkých a spravodajskej komunity. Prial by som si, aby to bolo inak, želal by som si, aby som mal viac času. Možno, keby som mal k dispozícii ďalší týždeň či dva. Nebol však na to čas. No nehľadám výhovorky. Vystúpil som v OSN. Urobil som to s vedomím, že všetko, čo som povedal, dva či tri razy preverili a bolo to presné. Ale nebolo,“ povedal Powell v roku 2015 na pôde Harvardovej univerzity.

V druhom Bushovom období Powella vo funkcii vystriedala Condoleezza Riceová. Zostal však aktívny vo verejnom živote. V roku 2008 Powell podporil za prezidenta Baracka Obamu, ktorého potom aj zvolili za prvého afroamerického šéfa Bieleho domu. Neskôr výrazne kritizoval, ako sa republikáni najmä pod vedením Donalda Trumpa posúvajú čoraz viac smerom k populizmu a demagógii. "Bol to jeden z najväčších lídrov, akých som poznal. Vždy si na mňa našiel čas, kedykoľvek som za ním mohol zájsť s problémami, a bol skvelým radcom. Určite nám bude chýbať. Cítim sa, akoby som mal dieru v srdci,“ reagoval na Powellovo úmrtie minister obrany Lloyd Austin, ktorý je prvým černošským šéfom Pentagonu.