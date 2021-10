Covid zabil možno až 180-tisíc zdravotníkov

Od 80 000 do 180 000 zdravotníckych pracovníkov mohlo podľa odhadov prísť o život do mája tohto roka v dôsledku ochorenia COVID-19, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zároveň zdôraznila potrebu uprednostniť pri očkovaní zdravotníkov, informuje agentúra AFP.