Herec Alec Baldwin pri nakrúcaní filmu nechtiac smrteľne postrelil kameramanku

K tragédii došlo pri natáčaní westernu s názvom „Rust“, v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu. Halyna Hutchinsová a Joel Souza „boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin,“ uviedol šerif okresu Santa Fe. Zbraň bola používaná ako rekvizita.

Postrelenú 42-ročnú kameramanku previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Muža (48), režiséra filmu, so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Jeho stav je v súčasnosti kritický.

Polícia prípad vyšetruje s cieľom zistiť jeho presné okolnosti. V súvislosti s incidentom nebolo vznesené dosiaľ žiadne obvinenie.

Baldwin v pripravovanom filme hrá Harlanda Rusta, vyhnanca, ktorého vnuk je usvedčený z vraždy. Spolu sa vydajú na útek, keď je chlapec odsúdený za tento zločin na trest smrti obesením. Baldwin je aj producentom filmu.

Baldwin (63) odštartoval svoju televíznu a filmovú kariéru v 80. rokoch minulého storočia. Okrem množstva významných filmových úloh si získal fanúšikov aj stvárnením bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v televíznom programe Saturday Night Live.