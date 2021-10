Kubánca, ktorý údajne pomáhal trhať Castrov portrét, odsúdili na desať rokov

O treste pre Roberta Péreza Fonsecu rozhodol ešte koncom septembra súd v meste José de las Lajas ležiacom neďaleko Havany. Odsúdený muž bol obvinený z pohŕdania, výtržníctva, podnecovania k spáchaniu trestného činu a napadnutia. Prokuratúra pre obžalovaného žiadala 12-ročný trest.

Trest pre 38-ročného Péreza Fonsecu, otca dvoch detí, je doteraz najdlhším vyneseným v súvislosti s protivládnymi protestmi, ktoré sa v ostrovnom štáte odohrali v júli.

V dokumentoch zo súdu nie je zmienka o tom, že by sa odsúdený pridal k trhaniu Castrovho portrétu, jeho príbuzní sú však presvedčení, že práve to je príčina jeho tvrdého trestu. Žalobca sa v tejto časti prípadu opieral o výpoveď jediného svedka, miestneho policajta Jorgeho Luisa Garcíu Montera.

„Nemal riadny proces. Je to jeho slovo proti slovu policajta a podľa kubánskeho práva ani to orgány činné v trestnom konaní nezbavuje povinnosti získať dôkazy“ na potvrdenie obvinenia, povedala kubánska právnička Laritza Diversentová, riaditeľka organizácie Cubalex, ktorá ponúka právnu pomoc zadržaným. V súvislosti s júlovými protestmi eviduje 1 124 zatknutí.

„Je to ukážkový rozsudok na umlčanie národa“ pred ďalším protivládnym pochodom naplánovaným na 15. novembra, dodala Diversentová. Podľa dokumentov súdu najzávažnejší trestný čin spáchaný Pérezom Fonsecom bolo údajne to, že hodil kameňom do Garcíu Montera.

Kameň síce policajta zasiahol do zápästia, ale nespôsobil mu žiadne zranenie. Za tento čin a za to, že druhý kameň vraj hodil na hliadkovacie auto, mu sudcovia vymerali sedem rokov väzenia.

K trestu pridali aj ďalšie roky, pretože podľa policajtovho tvrdenia Pérez Fonseca údajne nabádal ďalších demonštrantov, aby hádzali „kamene a fľaše“ do štátnej predajne, kde sa platí dolármi, a vykrikovali urážky.

Sudcovia považovali za priťažujúci faktor i to, že Pérez Fonseca nerešpektoval nariadené obmedzenia pohybu súvisiace s pandémiou, keď sa pripojil k demonštrantom.

Čítajte viac Tisíce ľudí na Kube protestovali proti vláde, prezident za to viní USA

Počas júla toto roku vyšli do ulíc miest na Kube tisíce ľudí, ktorí protestovali proti vláde, ale požadovali aj potraviny a vakcíny v čase nedostatku základných potrieb a nárastu prípadov covidu na ostrove. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil, že za protestmi v jeho krajine stoja Spojené štáty.

Kuba zažíva najhorší ekonomický pokles za viac než tri desaťročia, ktorý postihol aj základné sektory potravinárstva a poľnohospodárstva. Sankcie USA obmedzili krajine dôležité zdroje financií, pričom tohtoročné menové reformy vyhnali nahor infláciu a v krajine sa stali bežnými dlhé rady na potraviny.