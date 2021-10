Británia rieši desiatky prípadov nadrogovania mladých v baroch

Polícia v Anglicku v piatok oznámila, že zadržala troch mužov podozrivých z toho, že v nočných kluboch a baroch vpichli mladým ľuďom, väčšinou študentkám a študentom, injekčnou striekačkou do tela drogu. Polícia má hlásenia o najmenej sto takýchto prípadoch po celej krajine.

Prax, keď páchateľ pridá drogu do nápoja svojej obete, je v Británii známa už roky, no v posledných dňoch políciu kontaktovalo mnoho mladých žien i viacerí muži, ktorí nahlásili, že im v baroch a nočných kluboch niekto vpichol do tela neznámu látku a omámil ich tak. Používanie injekčných ihiel na takéto útoky vyvolalo v Británii paniku.

Britské médiá odvysielali reportáž o dvoch študentkách univerzity v Nottinghame, ktoré si po návšteve baru našli na tele stopy po vpichu ihly a modriny. Obe boli omámené a v prípade jednej z nich došlo v dôsledku podania drogy ku kolapsu.

Britská polícia od septembra dostala 140 hlásení o incidentoch s drogami vhodenými do nápoja a ďalších 24 prípadoch spojených s podaním drog injekčnými striekačkami.

Polícia v Nottinghamshire v severnom Anglicku v piatok oznámila, že v rámci vyšetrovania podobných incidentov v meste zatkla dvoch mužov vo veku 18 a 19 rokov. Obaja sú podozriví, že plánovali omámiť ľudí „s úmyslom ublížiť im, obťažovať ich alebo zraniť“, uviedli orgány činné v trestnom konaní.

V susednom grófstve Lincolnshire zatkla polícia v piatok 35-ročného muža, ktorý je podozrivý z prechovávania drog s úmyslom podať ich návštevníkom baru. Pomáhať mu pri tom mali aj jeho zamestnanci. Nateraz nie je jasné, či tiež malo ísť o útoky spáchané pomocou injekčnej striekačky.

Na protest proti tejto novej hrozbe pre bezpečnosť mladých žien v Británii pripravujú študentky a ich kolegovia sériu bojkotov nočných klubov a barov, pričom žiadajú, aby ich prevádzkari robili prísnejšiu kontrolu pri vstupe a zaistili lepšiu bezpečnosť v interiéri.