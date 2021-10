Microsoft tvrdí, že Rusko sa snaží preniknúť do amerických vládnych a firemných sietí

Služba zahraničnej rozviedky Ruskej federácie (SVR) spustila ďalšiu kampaň s cieľom preniknúť do tisícov amerických vládnych a firemných počítačových sietí, rovnako ako do počítačových sietí ekonomických inštitútov. Informovali o tom predstavitelia americkej technologickej spoločnosti Microsoft. Správu priniesol v pondelok denník The New York Times (NYT).