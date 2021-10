Česi lámu rekordy. Očkovaním chcú ušetriť

Spolu s koncom uhrádzania testov zo zdravotnej poisťovne sa od 1. novembra skráti aj doba ich platnosti – pri PCR zo siedmich dní na tri, pri antigénových testoch zo 72 na 24 hodín. Poplatky sa tak ešte viac nahustia.

Dosluhujúca vláda Andreja Babiša o týchto opatreniach rozhodla už minulú stredu. Súčasne obmedzila miesta, kam ľudia môžu ísť bez dokladu o bezinfekčnosti. Napríklad v reštauráciách, hostincoch či kaviarňach bude personál povinný kontrolovať u hostí toto potvrdenie.

Negatívna motivácia stopercentne zabrala. Záujem o vakcíny proti covidu od polovice minulého týždňa prudko vzrástol. V uplynulý piatok českí zdravotníci podali takmer 31-tisíc dávok, dvojnásobok oproti predchádzajúcemu týždňu. Aj v sobotu a v nedeľu sa prišlo dať zaočkovať dvakrát viac ľudí ako v tretí októbrový víkend. A v pondelok sa minulo ďalších viac ako 29-tisíc dávok, kým v prvý deň minulého týždňa len niečo vyše 11-tisíc.

„Dali nám v práci ultimátum. Buď sa dáme zaočkovať, alebo si budeme platiť testy. No nechcelo sa mi do očkovania, mám z toho trocha strach, to priznávam,“ povedal pre denník MF Dnes šesťdesiatšty­riročný Miloslav Černý, čakajúci v dlhom rade na pražskej hlavnej stanici. Dávajú tam jednodávkovú vakcínu Janssen bez registrácie. Väčšina záujemcov si vybrala práve ju, aby dostala certifikát o ukončenom očkovaní čo najskôr.

Do práce s covidovým pasom?

Nad neozaočkovanými zamestnancami sa vznáša aj ďalšia hrozba. Spomenul ju v pondelok končiaci vicepremiér a šéf ústredného krízového štábu Jan Hamáček. Podľa odstupujúceho lídra sociálnych demokratov ministerstvá zvažujú úpravu zákonov tak, aby zamestnanci neočkovaní proti covidu či bez testu alebo iného dokladu o bezinfekčnosti nemali mať prístup na pracovisko. Systém, ktorý nedávno zaviedlo Taliansko, by podľa Hamáčka ešte viac zvýšil záujem o vakcináciu v Česku. Vicepremiér po rokovaní štábu povedal, že možnosť zmeny Zákonníka práce posúdi ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Zmena by mala fungovať tak, že zamestnanec bez dokladu by nemohol na pracovisko, prekážka by bola na jeho strane. „Povinnosť predložiť (doklad) by prešla na zamestnanca vrátane úhrady nákladov,“ citoval portál Seznam Zprávy Hamáčka, ktorý pripomenul, že od novembra preventívne testy na covid budú mať hradené zo zdravotného poistenia už len deti a mládež do 18 rokov, ľudia s aspoň jednou dávkou vakcíny proti koronavírusu a tí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať.

Premiér Babiš ale poznamenal, že na takúto zmenu Zákonníka práce je nevyhnutné poznať stanovisko zamestnávateľov i odborov. V stredu preto mimoriadne zasadne tripartita.

Zamestnávatelia i odbory sú proti

Zamestnávatelia už včera upozornili, že taký zásadný krok by mal štát najprv dôkladne prerokovať s nimi, aby poznali parametre zámeru. „Nedokážeme si predstaviť, že by štát vybraným ľuďom zakázal pracovať. Výpadok stoviek tisíc zamestnancov z pracovného procesu by s istotou paralyzoval nielen ekonomiku, ale chod celej krajiny,“ upozornil v stanovisku pre agentúru ČTK hovorca Hospodárskej komory Miroslav Diro.

Výhrady má aj Českomoravská konfederácia odborových zväzov. Podľa jej podpredsedu Víta Samka v časoch, keď na zamestnancov a ich rodiny dopadá veľmi negatívne šokový rast cien energií a ďalších výrobkov i služieb, by úhrada testovania na vlastné náklady zásadne znížila ich životnú úroveň.