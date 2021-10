Preplávala Atlantik, aby sa stala symbolom Američanov. Socha Slobody má 135 rokov

Viac ako rok po tom, čo tento dar Francúzov americkému ľudu dorazil do USA, ju odhalil 28. októbra 1886 americký prezident Grover Cleveland. Američania ju s desaťročným oneskorením dostali k storočnému výročiu založenia ich štátu, ktorý pripadal na rok 1876.

Monument bol pritom dokončený len vďaka spoločnému úsiliu Francúzov a Američanov – na oboch stranách Atlantiku sa peniaze na jeho stavbu získavali aj z verejných zbierok, benefičných koncertov, aukcií či lotérií.

Monumentálne dielo sochára Frédérika Augusta Bartholdiho, na ktorom jeho tvorca pracoval viac ako 21 rokov, predstavuje vyše 46 metrov vysoká postava ženy s paprskovitou čelenkou a pochodňou.

Ešte v roku 1878 bola hlava sochy vystavená na svetovej výstave v Paríži. V roku 1885 potom socha rozložená na 350 kusov v 214 škatuliach cestovala na prepravnej lodi Isere rozbúreným Atlantickým oceánom do New Yorku. Jej opätovné zmontovanie trvalo štyri mesiace.

Socha dnes patrí k najnavštevo­vanejším turistickým atrakciám v USA. V prvých rokoch sa pre ňu však našlo aj úplne praktické využitie. Päťmetrová pochodeň sochy, ktorá je aj so 47 metrov vysokým podstavcom dominantou Ostrova slobody (Liberty Island, do roku 1956 Bedloe's Is­land) pri vjazde do newyorského prístavu, slúžila ako maják.

Teraz je už na mieste pochodne jej replika, originál bol kvôli poškodeniu od roku 1984 uskladnený v podstavci slávneho monumentu a v roku 2018 prevezený do múzea, ktoré bolo vybudované na ostrove neďaleko sochy.