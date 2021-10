Oberie Orbán Slovensko o budovy aj o pamiatky?

Vláda Viktora Orbána sa pritom chystá robiť to, čo iným krajinám na svojom území zakazuje. Zároveň mieni postupovať v ostrom protiklade so zaužívanými zásadami, ktoré sa uplatňujú v medzištátnych vzťahoch.

Nadácia vznikla na základe zákona. Jednoznačný vplyv na jej rozhodovanie má štát. Členmi správnej rady nadácie sú totiž vysokopostavení predstavitelia ministerstva zahraničných vecí. Jej predsedom sa stal štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar. V správnej rade sedí aj Péter Kiss-Parciu, ktorý je zástupca štátneho tajomníka pre cezhraničnú regionálnu a ekonomickú spoluprácu, a Orsolya Pacsay-Tomassichová, riaditeľka diplomatickej akadémie a zároveň jedna zo zástupcov ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa. Tento člen Orbánovej vlády bol poverený založením nadácie.

Podľa zemepisného zamerania nadácie sa v jej hľadáčiku ocitnú aj nehnuteľnosti na Slovensku. Jeden podobný pokus má Maďarsko už za sebou, ale napokon ustúpilo od neho. Orbánova vláda po silnej kritike zo Slovenska v polovici tohto mesiaca zrušila svoje uznesenie o vytvorení fondu, ktorý mal slúžiť na skupovanie ornej pôdy v okolitých štátoch.

Fungovanie Nadácie na ochranu vybudovaného dedičstva v strednej Európe by zjavne poškodzovalo susedské vzťahy Maďarska so Slovenskom. Platí totiž pravidlo, že štát kupuje nehnuteľnosti v inej krajine len na diplomatické účely. A zároveň vopred informuje druhú stranu o svojom zámere aj s uvedeným akceptovateľným dôvodom. Nadácia by však nepochybne kupovala nehnuteľný majetok na iné účely, ako je vytváranie zastupiteľských úradov (konzulátov či ekonomických alebo kultúrnych inštitúcií na území cudzieho štátu).

Druhý problém sa dá formulovať aj ako otázka. Prečo chcú orbánovci skupovať za štátne peniaze nehnuteľnosti v strednej Európe, keď Maďarsko toto neumožňuje na svojom území? Tamojšia legislatíva totiž zakazuje nadobúdať akúkoľvek pôdu cudzím štátom, jeho regiónom či štátnymi inštitúciami. A keď sa kupuje nejaká budova, samozrejme, že nový vlastník platí aj za pozemok pod ňou.

Znenie zákona o nadácii zdôrazňuje snahu o záchranu a o zachovanie vybudovaného dedičstva v strednej Európe, čo je obsahovo veľmi široká formulácia. Spadať pod ňu môže skupovanie aj pamätihodností v súkromnom vlastníctve. Zákon stanovuje nadácii získavať za peniaze budovy a stavby, ktoré sú z hľadiska maďarských dejín významné.

Mimochodom, Maďarsko už začalo zo štátnych peňazí kupovať nehnuteľnosti v okolitých štátoch, čo platí aj o Slovensku. Ďalšími krajinami sú Slovinsko a Rumunsko. Vo všetkých prípadoch ide o oblasti, kde je výrazne zastúpená maďarská národnostná menšina.

Čo sa týka maďarského zákazu vlastníctva pozemkov vrátane poľnohospodárskej pôdy, dá sa označiť za absolútny. Kúpiť ju nemôže ani štát, ani nikto naň napojený, respektíve ani nijaký územnosprávny celok cudzej krajiny.

Kroky Maďarska smerujú vlastne ku skupovaniu slovenského kultúrneho dedičstva. O to viac je namieste otázka, aký postoj štát zaujme k týmto plánom Orbánovej vlády. Ak Slovensko chce zabrániť cieľom, ktoré orbánovci určili nadácii, môže to urobiť jediným spôsobom. Tento krok by si vyžadoval schválenie návrhu ústavného zákona o zamedzení nadobúdania nehnuteľností cudzími štátmi, respektíve ostatnými jeho súčasťami. Prijatie takej právnej normy si podľa Ústavy SR vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny v Národnej rady. Znamená to, že návrh ústavného zákona by prešiel, keby zaň hlasovalo najmenej 90 poslancov v 150-člennom parlamente.