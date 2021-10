Vodca prevratu v Sudáne odvolal kritických veľvyslancov vrátane amerického a čínskeho

„Do márnic v Chartúme a Umm Durmáne priviezli v pondelok telá siedmich civilistov,“ povedal pre agentúru AFP riaditeľ odboru patológie sudánskeho ministerstva zdravotníctva Hišám Fakírí. Dodal, že v niektorých prípadoch sa na telách našli stopy po rezných zraneniach. Odvtedy do márnic priviezli aj ďalšie telá, avšak Fakírí nevedel povedať ich presný počet.

Generál Abdal Fattáh Burhán, ktorý prevzal moc v krajine, medzičasom odvolal najmenej šiestich veľvyslancov, ktorí prevrat odsúdili. Týkalo sa to ambasádorov pri Európskej únii, vo Francúzsku, v Spojených štátoch, Číne, Katare a pri misii OSN v Ženeve, uviedla agentúra AP, ktorá tieto informácie získala od nemenovaného sudánskeho predstaviteľa.

Burhán v pondelok rozpustil Zvrchovanú radu Sudánu – orgán fungujúci ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie „kompetentnej“ vlády. Zvrchovaná rada Sudánu vznikla v auguste 2019, keď nahradila dovtedy vládnucu vojenskú radu. Tento civilno-vojenský vládnuci orgán mal dohliadať na prechod krajiny k civilnej vláde.

Práve Burhán bol už pred prevratom na čele Zvrchovanej rady Sudánu, predsednícky post mal však už o niekoľko týždňov odovzdať civilnému predstaviteľovi, čo by oslabilo pozíciu armády v krajine. Generál tvrdí, že armáda bola nútená prevziať moc v krajine v dôsledku neustálych sporov medzi politickými stranami, ktoré by podľa neho mohli vyústiť do občianskej vojny.

Burhán tiež nechal zadržať premiéra Abdalláha Hamdúka i viacerých politických predstaviteľov. Zadržanie sudánskeho premiéra však odsúdili USA, OSN i EÚ, ktoré zároveň vyzvali na jeho prepustenie. Spojené štáty v reakcii na tieto udalosti pozastavili Sudánu finančnú pomoc 700 miliónov dolárov, ktorá bola krajine určená na prechodné obdobie po zvrhnutí bývalého dlhoročného autokratického prezidenta Umara Bašíra. Po tlaku zo zahraničia Burhán už na druhý deň nariadil Hamdúka prepustiť.

Blinken odsúdil vojenský prevrat

Šéf americkej diplomacie Antony Blinken vo štvrtkovom telefonickom rozhovore so sudánskou ministerkou zahraničných vecí Marjam Mahdíovou odsúdil vojenský prevrat v tejto africkej krajine a zadržanie civilných predstaviteľov prechodnej vlády.

Blinken na Twitteri uviedol, že so svojou sudánskou rezortnou kolegyňou diskutovali i o tom, akým spôsobom by Spojené štáty mohli podporiť obyvateľov Sudánu žiadajúcich návrat dočasnej vlády, ktorá má zaistiť prechod k demokracii.

Hovorca Štátneho departmentu Ned Price dodal, že Blinken sa rozprával aj so sudánskym premiérom Abdalláhom Hamdúkom po tom, čo ho v utorok prepustili z väzby. „Minister (Blinken) privítal prepustenie premiéra (Hamdúka) z väzby a zopakoval výzvu adresovanú sudánskym ozbrojeným silám, aby prepustili všetkých zadržiavaných civilných lídrov a zaistili ich bezpečnosť,“ uviedol Price vo vyhlásení.