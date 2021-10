India otestovala balistickú strelu schopnú niesť jadrovú hlavicu s doletom 5-tisíc km

Raketu Agni-5 odpálili z malého ostrova s názvom Abdul Kalam, kde sa nachádzajú dva komplexy určené na testovanie rakiet. Strela dopadla do Bengálskeho zálivu.

„(Bol to) úspešný test v súlade s politikou Indie mať dôveryhodné odstrašujúce zbrane. Zároveň však naďalej podporujeme náš záväzok nepoužiť jadrové zbrane ako prví,“ napísalo v tlačovom vyhlásení indické ministerstvo obrany.

Trojstupňová medzikontinentálna balistická strela môže byť odpálená z mobilného stanovišťa a má celkovú dĺžku 17 metrov. Podľa miestnych médií India raketu Agni-5 už testovala viackrát, tentoraz však išlo o prvé odpálenie počas noci. Podľa portálu The Times of India pracuje Naí Dillí na tom, aby Agni-5 mohla niesť niekoľko jadrových hlavíc naraz, ktoré by sa počas letu rozdelili a boli by schopné zasiahnuť rôzne ciele.

Indické spravodajské servery najnovší test dávajú to priameho súvisu s Čínou. Pravdepodobne išlo o jasný signál Pekingu, že India sa v prípade potreby bude vedieť brániť. Napätie s Čínou sa stupňuje od júna, keď pri zrážkach na spornej himalájskej hranici zahynulo 20 indických vojakov. Oba štáty vyzbrojené jadrovými zbraňami odvtedy posilnili vzájomnú hranicu o desaťtisíce vojakov.