Assangeov duševný stav sa nezlepšil, po vydaní do USA môže spáchať samovraždu

Zakladateľovi WikiLeaks Julianovi Assangeovi stále hrozí, že po vydaní do USA spácha samovraždu, a to aj napriek uisteniam Spojených štátov, že nebude držaný sa samotke s najvyšším stupňom stráženia. Vo štvrtok to na súdnom pojednávaní povedal Assangeov právny zástupca, ktorého cituje agentúra AFP.