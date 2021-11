Rakúsko: do práce s dokladom o bezinfekčnosti

V Rakúsku musia mať všetci zamestnanci, ktorí sú v osobnom kontakte so zákazníkmi či s kolegami, doklad o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonanom ochorení COVID-19. V rámci takzvaného pravidla 3G: Geimpft (očkovaný), Genesen (uzdravený), Getestet (otestovaný), by od 1. novembra mali zamestnanci pri vstupe na pracovisko preukázať svoju bezinfekčnosť.

Výnimku dostali vodiči kamiónov, lesníci alebo ľudia, ktorí sa denne stretnú maximálne s dvoma ľuďmi vo vonkajšom prostredí.

Do polovice novembra ešte potrvá prechodné obdobie. Počas neho stačí, ak zamestnanci, ktorí nepredložia očkovací certifikát, doklad o prekonanom covide či negatívny test na koronavírus, budú v práci nosiť respirátor triedy FFP2. Od 15. novembra však budú musieť pravidelne dokladať aspoň negatívny test. Ten ale musí byť PCR, v rovnaký deň sa totiž prestanú akceptovať menej presné antigénové testy. Pre tento režim sa zaužívalo označenie 2,5G. Náklady na testovanie ponesie štát.

„Je dôležité minimalizovať riziko koronavírusovej infekcie pri práci,“ povedala pre verejnoprávnu rádiotelevíziu ORF členka rady pre zdravotníctvo Martina Rüscherová z vládnej ľudovej strany. "Cieľom týchto opatrení je v spolupráci s odborníkmi a so sociálnymi partnermi vytvoriť čo najpraktickejšiu reguláciu,“ dodala.

Zamestnávateľom pripadne povinnosť kontrolovať dodržiavanie pravidla na mieste výkonu práce. Kontroly môžu byť náhodné. Porušenie pravidla 3G na pracovisku však môže vyjsť draho pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Tým prvým hrozí pokuta do 500 eur, v prípade zamestnávateľov môžu sankcie dosiahnuť až 3600 eur.

Epidemická situácia v Rakúsku sa rapídne zhoršuje. Za sobotu tam pribudlo 5684 ľudí nakazených koronavírusom. Deň predtým denná bilancia nakazených prekročila 6100, čo bolo najviac od minulého novembra. V prepočte na milión obyvateľov má Rakúsko za sedem dní 511 prípadov nákazy, čo je menej ako na Slovensku, kde bol v nedeľu tento ukazovateľ na hodnote 715.

Dolné Rakúsko sa cez víkend stalo v poradí už šiestou spolkovou krajinou, ktorá oznámila sprísnené protipandemické opatrenia pre neočkovaných. Od budúceho pondelka tam vstúpi do platnosti tzv. pravidlo 2G v reštauráciách, baroch, nočných kluboch či na väčších zhromaždeniach. Znamená to, že prístup tam budú mať iba zaočkovaní a osoby vyliečené z covidu. Negatívny test na vstup stačiť nebude. Na mnohých miestach bude povinné aj nosenie respirátorov typu FFP2. Týka sa to napríklad obchodných centier či trhovísk.

Pravidlá pre neočkovaných v piatok sprísnili v Tirolsku, Hornom Rakúsku a Korutánsku a predtým aj v Štajersku a vo Viedni.