Poľskí robotníci protestovali proti snahám o ukončenie doby uhoľnej

Kroky EÚ, ktoré majú odradiť od využívania uhlia, sú podľa nich zodpovedné za prudký nárast cien energií. Na proteste sa zúčastnilo zhruba 200 robotníkov z elektrární a baní, ktorí trúbili klaksónmi, mávali odborovými vlajkami a skandovali heslá za suverenitu poľskej energie a proti zvyšovaniu cien.

Čítajte viac Koniec uhlia na dohľad. K záväzku sa pridalo Poľsko či Vietnam

Odboroví lídri tvrdia, že energetická politika EÚ uškodí poľskému hospodárstvu. Uhoľný priemysel je v Poľsku, ktoré získava viac ako polovicu elektrickej energie z čierneho a hnedého uhlia, významným zamestnávateľom.

Tak ako ostatné členské štáty EÚ sa Poľsko zaviazalo k postupnému vyradeniu uhlia a budovaniu veterných, solárnych a ďalších obnoviteľných zdrojov energie. Na klimatickom samite v škótskom Glasgowe sa Poľsko vyjadrilo, že nebude schopné zatvoriť všetky uhoľné elektrárne do roku 2049, čo sa stretlo so sklamaním aktivistov. Poľský vládny energetický plán ráta so zvýšením závislosti na jadrovej energii po vybudovaní potrebnej infraštruktúry.ýy