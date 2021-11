Na La Palme zaznamenali ďalších 11 zemetrasení

Najsilnejšie z týchto zemetrasení dosiahlo magnitúdu 4 a zasiahlo oblasť v okolí obce Fuencaliente.

Experti takisto majú k dispozícii fotografie, na ktorých je možné pozorovať nánosy lávy v blízkosti mora.

Sopka Cumbre Vieja je aktívna od 19. septembra. Experti uviedli, že ukončenie jej aktivity sa v súčasnosti ešte nedá očakávať. Vulkanické otrasy sa však podľa IGN zmiernili a množstvo oxidu siričitého v ovzduší sa znížilo na úroveň, akú dosahovalo v polovici októbra.

„Zatiaľ je príliš skoro na to odhadnúť koniec erupcie,“ povedal El País seizmológ Itahiza Domínguez z Národného geografického inštitútu (IGN).

Nejasné signály

Rovnaký názor má aj popredný španielsky vulkanológ Vicente Soler. „Sopka nám dáva trochu nejasné signály, úroveň oxidu siričitého sa mení, rovnako ako sa mení úroveň otrasov,“ citoval Solera server eldiario.es. Soler spomenul napríklad záznam z 27. septembra, kedy otrasy úplne prestali, ale o sedem hodín opäť začali.

„Je možné, že sme už v novej fáze erupcie, kedy sa aktivita zmiernila, kiež by to tak zostalo,“ povedal Soler. Lenže tento týždeň v stredu zaznamenal IGN tretíkrát najsilnejšie otrasy počas erupcie, a to o sile piatich stupňov. Predchádzajúcu noc evidoval otrasy o sile cez štyri stupne.

Cumbre Vieja sa rozprestiera na južnom hrebeni ostrova La Palma, kde žije približne 85 000 obyvateľov. Sopka 19. septembra vychrlila sopečný popol a lávu, ktorá po svahu pomaly stekala k pobrežiu Atlantického oceána.