Na mexickej diaľnici pre zlyhané brzdy kamióna zahynulo 19 ľudí

Na diaľnici v strednom Mexiku narazil v sobotu kamión do mýtnej brány a šiestich automobilov.

Najmenej 19 ľudí zomrelo a ďalšie traja sú zranení, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Pôvodné informácie hovorili o 15 mŕtvych a piatich zranených.

Kamiónu zrejme zlyhali brzdy, narazil do mýtnej brány a následne do vozidiel, čo spôsobilo rozsiahly požiar na diaľnici spájajúcu mesto Mexiko so štátom Puebla, informovala federálna správa ciest a mostov.

Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých bolo vidieť niektoré vozidlá pri mýtnej bráne úplne zničené, ďalšie zachvátili plamene, popísala AP.