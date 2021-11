V procese storočia s talianskou mafiou odsúdili prvých 70 ľudí

Odsúdení boli obžalovaní okrem iného zo spojenia s mafiou, pokusu o vraždu, obchodu s drogami, prania špinavých peňazí, vydierania a nelegálneho držania zbraní. Je to najväčší proces s talianskou mafiou od 80. rokov minulého storočia. S ďalšími 355 obžalovanými súd pokračuje a očakáva sa, že potrvá dva roky.

Polepšili si o tretinu

Deväť desiatok obžalovaných, ktorí si teraz vypočuli rozsudok, podľa agentúry AFP zvolilo možnosť zrýchleného procesu za zatvorenými dverami, ktorý im v prípade odsúdenia umožňuje zníženie trestu o tretinu. Medzi odsúdenými na 20 rokov žalára je okrem iného Pasquale Gallone, pravá ruka údajného bossa 'Ndranghety Luigiho Mancusa, prezývaného Strýka, s ktorým proces pokračuje. Zhruba tretinu zo siedmich desiatok odsúdených poslal sudca do väzenia na desať a viac rokov.

Hlavný žalobca Nicola Gratteri, ktorý cez tri desaťročia žije kvôli boju proti mafii pod policajnou ochranou, vyjadril nad rozsudkami spokojnosť. „Z 91 obžalovaných bolo 70 domnelo nevinných odsúdených,“ povedal talianskej agentúre AdnKronos. Tí, ktorí boli zbavení viny, boli podľa neho menej významní aktéri.

Proces začal v januári a koná sa v meste Lamezia Terme v budove s podzemnou súdnou sieňou, ktorá bola špeciálne postavená na tento účel. Pojme stovky advokátov, viac ako 900 svedkov obžaloby a 58 svedkov obhajoby, napísala AFP. Vyšetrovanie trvalo niekoľko rokov a väčšinu z obžalovaných polícia zadržala v decembri 2019 pri raziách v Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku a Bulharsku.

Zásadná rana

'Ndrangheta, ktorá je zakorenená v najchudobnejšom talianskom regióne Kalábrii, prekonala čo do bohatstva a moci sicílsku mafiu Cosa Nostra a kontroluje väčšinu kokaínu prúdiaceho do Európy. Od konca 90. rokov je najmocnejším zločineckým syndikátom v Taliansku. Nelegálne zárobky investuje do legálnej ekonomiky a jej schopnosť infiltrovať sa do takmer všetkých segmentov kalábrijskej verejnej správy jej umožnila získať lukratívne zákazky a upevniť svoju moc, uviedla AFP. Sieť má asi 150 rodín, ktoré sa usilujú o pozíciu v organizácii.

Doteraz najväčší proces s talianskou mafiou sa odohrával v rokoch 1986 až 1992 a týkal sa Cosa Nostry, ktorej zasadil zásadnú ranu. Zo 475 obžalovaných bolo nakoniec cez 340 ľudí odsúdených, z toho dve desiatky na doživotie.