Divil by som sa, keby Zeman na koalíciu ešte niečo neskúsil, tvrdí politológ

Päť českých strán sa dokázalo za mesiac po voľbách dohodnúť na koaličnej zmluve. Je prekvapujúce, že to išlo tak rýchlo?

Ani nie. Strany sa usilovali všetko nasmerovať tak, aby to stihli do ustanovujúcej schôdze novej Poslaneckej snemovne (tá sa začala včera, pozn red.). Chcú, aby ich vláda vznikla čo najrýchlejšie. Snažili sa, aby si nikto nemohol nájsť dôvod na naťahovanie momentálnej situácie. Je to verejný odkaz najmä prezidentovi Milošovi Zemanovi, že rokovania boli rýchle. Výsledkom je podpísaná koaličná dohoda. A preto strany očakávajú rýchly postup od hlavy štátu. Vyplynulo to aj zo situácie po voľbách. Prezident sa dostal do nemocnice a jeho kancelária nekomunikovala o jeho zdravotnom stave. Strany, ktoré sa dohodli na vláde, sa obávali, že sa celý proces bude predlžovať. Ale dá sa povedať, že rýchle podpísanie koaličnej dohody nie je prekvapujúce ani preto, že strany v podstate len zobrali svoje rozpracované programy a vytvorili z nich akýsi kompromis. Tak to väčšinou chodí. Otázkou teraz je, či už majú dohodnuté personálne obsadenie vlády. Sám som na to zvedavý. Ale strany na to ešte istý čas majú a momentálne je najmä potrebné, aby začala fungovať snemovňa.

Predpokladáte, že by sa tvorba novej českej vlády mohla na niečom zaseknúť? Alebo už všetko pôjde pre budúceho premiéra a šéfa ODS Petra Fialu hladko?

Vidím dve riziká. Prvým je, či Piráti schvália vstup do vlády, lebo ich ešte čaká stranícke hlasovanie. Osobne si však myslím, že nakoniec povedia áno. A druhým rizikom je postoj prezidenta. Hlava štátu je v nemocnici a je do istej miery oslabená. Zeman teda už asi nebude zohrávať takú intenzívnu úlohu, ako keby bol zdravý. Ale predsa som si nie celkom istý, či náhodou nebude mať námietky proti obsadeniu niektorých ministerských kresiel. Dosť sa hovorí o tom, že ministrom zahraničia by mal byť člen Pirátov Jan Lipavský. Zároveň sa špekuluje, že by prezident mohol tlačiť na to, aby toto kreslo dostala iná strana alebo iný politik. Piráti sú proeurópski a vystupujú proti Rusku a Číne a prezident má svoje zahraničnopolitické záujmy. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že by som sa dosť divil, keby Zeman ešte niečo neskúsil, keby nevytvoril nejaký problém a nesnažil sa presadzovať vlastnú predstavu politiky. Veď ak mu to zdravie dovolí, bude na Pražskom hrade ešte viac ako rok.

Ako by to mohol urobiť?

Zeman možno len povie, že si nie je istý, či sú všetci z kandidátov na ministrov vhodní na určené pozície. Ale azda bude aj tlačiť na Fialu, aby niekoho vymenil. Nevieme, aké ďalšie kroky hlava štátu zvolí. Na základe ústavy menuje premiéra, ale v tomto prípade už bude musieť súhlasiť so zložením kabinetu, ako ho predseda vlády navrhne. V prípade, že Zeman by zatiaľ Fialu len poveril zostavením vlády, prezident by sa do tvorby kabinetu mohol pokúsiť zasiahnuť. Ale všetky tieto kroky sú asi limitované Zemanovým zdravotným stavom.

Keď sme už spomenuli Fialu ako predsedu vlády, aké sú jeho najsilnejšie politické stránky a v čom spočívajú jeho slabiny?

Jeho najsilnejšou stránkou je schopnosť dosahovať politické kompromisy. Fiala počúva partnerov, usiluje sa nájsť dohodu a díva sa na politiku realisticky. Za jeho výhodu sa dá považovať aj to, ako pôsobí na voličov. Vystupuje umiernene, korektne a slušne. Čo sa týka slabín, vieme, že snahy nájsť kompromis môžu byť aj negatívne. Fialovi sa môže stať, že bude ustupovať vo veciach, v ktorých by to nemal robiť. Uvidíme, nakoľko bude schopný „ukočírovať“ niektorých nespokojných politikov v rámci ODS.

Mohol by s tým mať Fiala problém?

Jednou vecou je zostavenie vlády, druhou, ako bude kabinet fungovať. V ODS je dosť radikálnych ekonomických liberálov, ktorí by chceli výrazne obmedziť výdavky štátu a šetriť. Fialova vláda však asi nebude môcť robiť takúto politiku. Ťažko nájde priestor na zásadné šetrenie. Áno, možno prepustí nejakých úradníkov. No vláda bude musieť myslieť na to, ako kompenzovať ľuďom ekonomické straty týkajúce sa covidu. Nevyzerá to tak, že by nová vláda zásadne menila prístup k pandémii, čiže sa môžeme dočkať aj nejakých reštrikcií. Nemusí sa to však páčiť niektorým občianskym demokratom a Fiala ich bude musieť udržať na uzde. Zároveň bude musieť byť asertívny k ostatným stranám koalície. Najmä pri Pirátoch platí, že môžu prichádzať s nečakanými návrhmi, ktoré budú v rozpore s politikou ODS, ale napríklad aj ľudovcov. Riadenie vlády si bude vyžadovať diskusiu, ale zároveň schopnosť v istom momente debatu ukončiť a rozhodnúť.

V tejto súvislosti je asi zaujímavé, že podľa denníka Hospodářské noviny sa koaliční partneri dohodli, že premiér bude môcť odvolať ministrov len na návrh ich materskej strany. Samozrejme, podľa ústavy to predseda vlády môže urobiť podľa vlastného uváženia.

Pokiaľ to tak naozaj bude, je to zo strany premiéra veľký ústupok. Z hľadiska ústavy predseda vlády navrhuje prezidentovi odvolanie ministrov. V prípade, že sa koalícia dohodla, že tomu musí predchádzať súhlas strany, ktorá člena vlády nominovala, je to určitý problém. Ako som vravel, istou slabinou Fialu môže byť, že v rámci snahy udržať koalíciu bude ustupovať až príliš. Na druhej strane – nikto z koaličných partnerov nemôže očakávať, že vo vláde presadí sto percent svojho programu.