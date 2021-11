Islamský štát v Afganistane je pod kontrolou, tvrdí Taliban

Hrozba zo strany teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Afganistane je "viac-menej pod kontrolou", oznámil hovorca afganského vládneho hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid.

Podľa agentúry AFP Mudžáhid na tlačovej konferencii povedal, že IS už „nie je veľkou hrozbou“. Poznamenal, že odkedy Taliban v polovici augusta prevzal kontrolu nad krajinou, zatkli približne 600 členov alebo sympatizantov IS. Medzi zadržanými je dokonca niekoľko žien, ktoré budú vypočúvať iné ženy.

„V Afganistane ich nie je veľa, pretože nemajú podporu ľudí,“ povedal Mudžáhid na adresu militantov IS a dodal, že Taliban pokračuje v operáciách proti svojim islamistickým nepriateľom.

AFP vysvetlila, že IS – sunnitská skupina podobne ako Taliban – je extrémnejší a obhajuje „globálny džihád“, nie národný odboj.

IS sa dostal do povedomia, keď v roku 2014 vyhlásil v Sýrii kalifát, čím inšpiroval množstvo odnoží v iných krajinách vrátane „Chorasánu“, historického regiónu zasahujúceho do častí dnešného Afganistanu, Iránu, Pakistanu a Turkménska.

Odnož tvorená bojovníkmi

Mudžahíd uviedol, že afganskú odnož IS s názvom Islamský štát-Chorasán (IS-K) na rozdiel od svojho náprotivku na Blízkom východe tvorili väčšinou miestni bojovníci a že prítomnosť IS-K v Afganistane nie je hrozbou pre iné krajiny.

AFP dodala, že od návratu Talibanu k moci sa IS-K prihlásil k zodpovednosti za sériu krvavých útokov. Začiatkom novembra militanti IS-K zaútočili na kábulskú vojenskú nemocnicu, pričom zabili najmenej 19 ľudí a viac ako 50 zranili.

IS-K sa otvorene zameriava na šiitskú menšinu, ktorú považuje za kacírsku – a najmä na Hazárov. Viac ako 120 ľudí zahynulo začiatkom tohto roka pri útokoch IS-K na dve mešity Hazárov.