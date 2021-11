Bez vakcíny si v Rakúsku nezalyžujete

Mimochodom, postupne čoraz viac sprísňované opatrenia zaberajú na Rakúšanov, ktorí si doteraz nedali pichnúť očkovaciu látku. Záujem o vakcínu v posledných dňoch výrazne stúpol, na niektorých miestach sa očkuje dvojnásobne viac ako predtým.

V Rakúsku, ktoré má 8,9 milióna obyvateľov, je úplne zaočkovaných približne 75 percent dospelej populácie (na Slovensku je to o zhruba 20 percent menej ľudí), ale stále je to ešte nedostatočný počet. Aj preto dôsledkom novej vlny pandémie je, že denne pribúda takmer až 10-tisíc nových prípadov infekcie koronavírusom. Pochopiteľne, že nemocnice majú čoraz viac práce aj problémov. „Lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa zapĺňajú výraznejšie, ako sme predpokladali,“ upozornil podľa agentúry APA kancelár Alexander Schallenberg.

Alpy len pre zaočkovaných

Zmeny, ktoré začali platiť v Rakúsku, znamenajú aj pre Slovákov, že majú na výber z dvoch možností. Buď sa zaočkujú, čím získajú voľný pohyb, alebo bez vakcíny narazia na nepríjemné obmedzenia. Dokonca nezaočkovaní, ktorí plánujú pobyt v alpských hoteloch či penziónoch, alebo si chcú na zasnežených svahoch užiť čo i len pár hodín, musia na lyžovačku zabudnúť. A ešte pozor: neočkovanému turistovi nevrátia peniaze za zakúpenú lyžiarsku permanentku!

Negatívny test na koronavírus po novom stratil význam. Bez ohľadu na to, či ide o PCR alebo antigénový test. „Ubytovanie, vstup do reštaurácií a barov, do lanoviek a do kultúrnych priestorov je možný jedine s potvrdením o úplnej vakcinácii alebo o prekonaní koronavírusu, negatívny test na covid už nestačí,“ upozornil server SchengenVisa.

Nezaočkovaným neumožňujú vstup ani do posilňovní a do kaderníctiev.

Neočkovaní do karantény

Veľmi vážna je nasledujúca zmena. Na výnimku z povinnej karantény po vstupe na rakúske územie už nestačí negatívny výsledok testu na covid. „Cestujúci sa musia po novom preukázať potvrdením o (úplnom) zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia,“ informoval rezort slovenskej diplomacie o zásadnej rakúskej úprave.

Čo sa týka cestujúcich zatiaľ iba s prvou dávkou vakcíny, Rakúsko od nich nevyžaduje povinnú karanténu v prípade, že majú negatívny PCR test (prechodné obdobie potrvá však len do 6. decembra). Dôležité je tiež skrátenie platnosti očkovacieho preukazu: „Zelený covidový pas platí po druhej dávke vakcíny už iba deväť (namiesto 12) mesiacov a potom sa vyžaduje tretia dávka,“ upozornilo ministerstvo zahraničných vecí s tým, zaočkovanie jednou dávkou Johnson & Johnson platí len do 3. januára 2022.

Smolu v Rakúsku budú mať Slováci, ktorí si dali pichnúť ruskú očkovaciu látku. Vakcínu Sputnik V totiž Európska lieková agentúra oficiálne neuznáva a podľa toho postupuje aj Schallenbergova vláda. Rešpektuje zatiaľ tieto vakcíny: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Covishield, Sinopharm, Sinovac.