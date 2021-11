Bieloruskí vojaci chceli ženy a deti do Poľska pretlačiť silou

Poľská polícia uviedla, že sa bieloruskí vojaci pri hranici medzi oboma štátmi vo štvrtok večer neúspešne snažili vytlačiť do Poľska niekoľko desiatok migrantov, hlavne žien a detí.

Informoval o tom internetový portál onet.pl. Na bieloruskej strane prebývajú pri hraničnom plote podľa hovorkyne poľskej pohraničnej stráže asi tri až štyri tisícky ľudí z krízových oblastí, ktorí sa túžia dostať do Európskej únie.

„V oblasti Kuźnice Bialostockej sa bieloruská armáda neúspešne snažila silou vytlačiť na poľskú stranu 35 ľudí, väčšinou žien a detí,“ povedal hovorca polície v Podleskom vojvodstve Tomasz Krupa. Dodal, že dnes ráno sa v tom mieste nachádza skupina asi 200 ľudí, ktorých strážia bieloruskí vojaci. Hovorkyňa hraničnej stráže uviedla, že ľudia pri hranici sa premiestňujú, najviac ich je momentálne v oblasti Kuźnice. Príslušníci bieloruských bezpečnostných síl sa podľa nej poľských pohraničníkov a vojakov snažia oslepovať pomocou lasera.

Bez novinárov

Bieloruskí pohraničníci podľa agentúry RIA uviedli, že k jednému z provizórnych táborov, ktoré vznikli pri plote oddeľujúceho obe krajiny, sa blíži skupina ďalších 100 migrantov.

Kolejny przykład instrumentalnego traktowania migrantów przez Białoruś. Migranci są zmuszani do marszu wzdłuż ogrodzenia oddzielającego granicę pic.twitter.com/exo18JzHl2 — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

V Poľsku v pohraničnom pásme platí výnimočný stav, do oblasti nemajú prístup humanitárni pracovníci ani novinári. Médiá informujúce o migračnej kríze sú tak odkázané na informácie úradov.

Aktivisti z humanitárnej organizácie Grupa Granica, ktorí pomáhajú migrantom, ktorým sa podarí dostať na poľskú stranu hranice, informovali o prípade, keď ktosi zaútočil na trojicu utečencov. V okolí dediny Hajnówka podľa nich migranti stretli ľudí, ktorí vyzerali ako Európania, a oni ich preto považovali za miestnych obyvateľov. Poprosili ich o vodu. Migranti uviedli, že ich ale títo ľudia zbili a okradli.

Cez Slovensko do Nemecka

Na internete sa objavujú záznamy konverzácie migrantov, ktorí sa dostali do Bieloruska. Na jednom z nich, ktorý zverejnila napríklad bieloruská opozičná televízia Nexta, je na mape Európy vyznačené, ako sa dá dostať do Nemecka, kam podľa všetkého veľká časť utečencov mieri, a ako sa dá vyhnúť bielorusko-poľskej hranici. Táto alternatívna trasa vedie cez Ukrajinu, Slovensko a Česko, prípadne zo Slovenska do Rakúska.

Značná časť migrantov pochádza z irackého Kurdistanu, tamojšie úrady sa usilujú o to, aby sa k nim mohla dostať humanitárna pomoc, píše agentúra DPA. Iracké veľvyslanectvo v Moskve ponúka migrantom z tejto blízkovýchodnej krajiny pomoc s návratom do vlasti, väčšina z nich o to ale podľa irackých úradov nemá záujem.

Poľsko aj Európska únia obviňujú bieloruského autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka, že do Bieloruska necháva dovážať ľudí v zúfalej situácii z krajín ako Irak alebo Sýria a využíva ich ako zbraň v hybridnej vojne proti dvadsaťsedmičke v odplate za to, že na jeho režim uvalila sankcie kvôli represii prodemokratickej opozícii a porušovaniu ľudských práv.

Poľská pohraničná stráž dnes informovala, že od začiatku terajšej migračnej krízy tento rok v auguste eviduje asi 33 200 pokusov o nelegálne prekročenie hranice. Za celý minulý rok ich bolo iba 88. Len za štvrtok pohraničníci zaznamenali 223 takýchto prípadov.