Rakúsko chystá lockdown pre nezaočkovaných

Plošný lockdown pre ľudí bez očkovania proti covidu začne už od pondelka platiť v Hornom Rakúsku a v Salzbursku, v regiónoch s najvyššou mierou nákazy a najnižšou mierou zaočkovanosti. Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein v piatok tiež ohlásil, že chce nariadiť povinné očkovanie proti covidu pre zdravotníkov a pracovníkov v opatrovateľských službách.

Epidémia v Rakúsku rýchlo silnie. V krajine, ktorá má 8,9 milióna obyvateľov, za posledný deň pribudlo bezmála 12-tisíc prípadov nákazy. Päťapolmiliónové Slovensko v rovnaký deň hlásilo necelých sedemtisíc nových prípadov. V rakúskych nemocniciach včera ležalo 2 294 pacientov s covidom; na Slovensku o tristo viac.

„Situácia predovšetkým v Hornom Rakúsku a Salzbursku vyvoláva starosti,“ povedal minister zdravotníctva Mückstein, keď oznámil, že v oboch spolkových krajinách bude od pondelka platiť karanténa pre ľudí, ktorí sa nedali očkovať proti covidu a toto ochorenie v poslednom čase neprekonali.

V nedeľu budú prostredníctvom videokonferencie rokovať hajtmani jednotlivých spolkových krajín a tiež hlavný výbor Národnej rady o možnej celoštátnej karanténe pre neočkovaných a o tom, kedy by mala začať platiť.

Čítajte aj Parlament schválil sprísnenie protipandemických opatrení

Denník Die Presse na svojich internetových stránkach uvádza, že Schallenberg odmietol, aby sa obmedzenia vzťahovali na všetkých obyvateľov Rakúska. Uzávera podľa neho nesmie obmedziť ľudí, ktorí sa sami pred koronavírusom chránia prostredníctvom očkovania. „Nechápem, prečo by dve tretiny mali prísť o slobodu, pretože jedna tretina váha. Zo solidarity s neočkovanými nemožno zavrieť doma aj očkovaných. Čo by si mohli pomyslieť ľudia, ktorí sa nechali očkovať a napriek tomu by kvôli lockdownu skončili zatvorení doma v kuchyni?" povedal kancelár.

„Lockdown pre neočkovaných znamená, že človek nemôže opustiť svoj domov, pokiaľ nejde do práce, nakupovať (nevyhnutné veci), pretiahnuť si nohy – teda presne to, čo sme si všetci museli v roku 2020 pretrpieť,“ dodal Schallenberg s odkazom na tri vlaňajšie celoštátne lockdowny. Polícia podľa neho bude lockdown kontrolovať len náhodne. „Nežijeme predsa v policajnom štáte,“ podotkol. Mieru zaočkovanosti v Rakúsku označil kancelár za „hanebne nízku“. „V iných štátoch je táto miera oveľa vyššia – je to hanba, pretože máme k dispozícii dostatok vakcín,“ dodal Schallenberg podľa spravodajského portálu ORF. V Rakúsku je plne zaočkovaných zhruba 65 percent obyvateľov. Pre porovnanie, na Slovensku je podiel plne zaočkovaných iba 44-percentný.

Hornorakúsky hajtman Thomas Stelzer oznámil, že okrem lockdownu pre neočkovaných sa v jeho spolkovej krajine do 6. decembra rušia akcie s veľkým počtom účastníkov s výnimkou športových a kultúrnych. Vianočné trhy sa budú smieť konať, no nebude na nich možná konzumácia na mieste, zákazníci si jedlo a pitie budú musieť so sebou odniesť. Do 6. decembra budú musieť mať zatvorené nočné bary a podobné podniky. Stelzer upozornil, že v hornorakúskych nemocniciach je pre pacientov s covidom vyhradených 103 miest na jednotkách intenzívnej starostlivosti, z nich 89 je už obsadených. Pripomenul tiež, že súčasná situácia znamená mimoriadnu záťaž pre zdravotníkov. „Aj ich musíme chrániť,“ dodal.

Uprostred zhoršujúcej sa epidemickej situácie sa včera vo Viedni začali adventné trhy, platia na nich však prísne hygienické opatrenia. K stánkom s darčekmi a občerstvením môžu len ľudia, ktorí sú očkovaní alebo sa nedávno z covidu uzdravili. Vlani sa obyvatelia rakúskej metropoly museli vinou pandémie bez tradičných vianočných trhov zaobísť.