Nápor migrantov z Bieloruska neprestáva, Turecko zakázalo ich prepravu

Varšava v piatok informovala, že poľská polícia v uplynulých hodinách čelila snahe bieloruských vojakov vytlačiť cez hranice na poľskú stranu desiatky migrantov, hlavne ženy a deti. Naopak, Bielorusko tvrdí, že poslalo späť do krajín pôvodu okolo 2 000 migrantov.

Turecké úrady v piatok oznámili, že vydali zákaz predávať letenky do Bieloruska občanom Iraku, Sýrie a Jemenu. Bieloruská letecká spoločnosť Belavia skôr uviedla, že nebude na žiadosť Ankary občanov týchto krajín prepravovať na palube svojich lietadiel. Turecké rozhodnutie privítala Európska únia, ktorá pohrozila leteckým spoločnostiam sankciami za prepravu migrantov. Podľa podpredsedu Európskej komisie Margaritisa Schinasa je turecký zákaz výsledkom rokovaní, ktoré vedie Brusel s krajinami, z ktorých prichádzajú utečenci do Európy. Podľa Schinasa lety do Minsku preruší aj spoločnosť Iraqi Airways.

Pri hraniciach cvičia ruskí vojaci

Rusko vyslalo svojich výsadkárov na spoločné cvičenie do Bieloruska. Dvaja z nich zomreli, kvôli silnému vetru ich padáky zlyhali, uviedlo v podvečer ruské ministerstvo obrany. Cvičenie sa konalo pri poľských hraniciach, kde pri hraničnom plote na bieloruskej strane živoria tisíce migrantov z krízových oblastí, ktorí sa túžia dostať do Európskej únie. V predchádzajúcich dňoch nad Bieloruskom prelietali ruské bombardéry ako výraz podpory Moskvy pre najbližšieho spojenca.

Na internete sa objavujú záznamy konverzácie migrantov, ktorí sa dostali do Bieloruska. Na jednom z nich, ktorý zverejnila napríklad bieloruská opozičná televízia Nexta, je na mape Európy vyznačené, ako sa dá dostať do Nemecka, kam podľa všetkého veľká časť utečencov mieri, a ako sa dá vyhnúť bielorusko-poľskej hranici. Táto alternatívna trasa vedie cez Ukrajinu, Slovensko a Česko, prípadne zo Slovenska do Rakúska.

Značná časť migrantov pochádza z irackého Kurdistanu, tamojšie úrady sa usilujú o to, aby sa k nim mohla dostať humanitárna pomoc, píše agentúra DPA. Iracké veľvyslanectvo v Moskve ponúka migrantom z tejto blízkovýchodnej krajiny pomoc s návratom do vlasti, väčšina z nich o to ale podľa irackých úradov nemá záujem. Bagdad zároveň oznámil, že zastavuje priame letecké linky z Iraku do Bieloruska v snahe ochrániť Iračanov pred gangmi obchodujúcimi s ľuďmi.

Francúzsko v piatok vyzvalo Rusko, aby v Bielorusku intervenovalo a zasadilo sa o ukončenie migračnej krízy na hraniciach EÚ. Francúzsky minister zahraničia Yves Le Drian a ministerka obrany Florence Parlyová pri rokovaní v Paríži povedali svojim ruským náprotivkom, aby „využili svoje blízke vzťahy s Bieloruskom a vystavili (migračnej kríze) stopkuu“, napísala agentúra AFP. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov podľa agentúry TASS francúzskych partnerov vyzval, aby sa zdržali dvojitých štandardov ohľadom toho, ako sa zaobchádza s migrantmi v rôznych krajinách.

EÚ hovorí o hybridnej vojne

Poľsko aj EÚ obviňujú autoritársky režim Alexandra Lukašenka, že do Bieloruska necháva dovážať ľudí v zúfalej situácii z krízových oblastí a využíva ich v hybridnej vojne proti dvadsaťsedmičke v odplate za to, že európsky blok na jeho režim uvalil sankcie kvôli porušovaniu ľudských práv a potláčaniu opozície.

Bieloruský minister zahraničia Uladzimir Makej dnes bez bližších detailov vyhlásil, že Bielorusko poslalo späť do krajín pôvodu na 2000 migrantov v snahe zastaviť ilegálnu migráciu, uviedla agentúra Reuters. „Na hraniciach sme zadržali približne 700 narušiteľov. Vrátili sme späť asi 2 000 ľudí, ktorí prišli z iných krajín a nemali riadne doklady,“ uviedol Makej.

Poľská pohraničná stráž informovala, že od začiatku terajšej migračnej krízy tento rok v auguste eviduje približne 33 200 pokusov o nelegálne prekročenie hranice. Za celý minulý rok ich bolo iba 88. Len za štvrtok pohraničníci zaznamenali 223 takýchto prípadov. Európa musí byť pripravená na nárast počtu migrantov, ktorí sa snažia do únie dostať, pričom príchod mnohých ľudí z Blízkeho východu cez Bielorusko bude ešte dlho pokračovať, upozornil šéf európskej pohraničnej agentúry Frontex Fabrice Leggeri.