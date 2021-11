Správcu domu izraelského ministra obrany obvinili zo špionáže v prospech Iránu

Uviedol to vo štvrtok denník The Times of Israel s tým, že podozrivý, identifikovaný ako Omri Goren, má záznam v registri trestov.

Jeho zadržanie a obvinenie vyvolalo v Izraeli otázky o dôslednosti previerok osôb s prístupom k vedúcim predstaviteľom židovského štátu. Bezpečnostná služba Šin Bet, ktorá oznámila Gorenovo zatknutie, uviedla, že preveruje svoje postupy.

Podľa Šin Bet a obžaloby Goren videl v izraelských médiách správy o hackerskej skupine s názvom „Black Shadow“ a následne pomocou aplikácie Telegram kontaktoval jedného z jej agentov, pričom sa prezentoval ako niekto, kto pracuje u Ganca. Svoj prístup k ministrovi obrany dokazoval odoslaním fotografií rôznych predmetov v Gancovom dome, vrátane jeho počítača, tabletu a mobilu, uzavretého trezoru i skartovačky, snímok Ganca a jeho rodiny, ako aj doklad o zaplatení dane z ministrovej nehnuteľnosti.

Vláda uviedla, že Goren, ktorý je v obžalobe identifikovaný aj pod menom Gorochovsky, diskutoval o infikovaní Gancovho počítača vírusom, ale bol zatknutý skôr, ako sa uskutočnili akékoľvek plány. Goren údajne nemal prístup k utajovaným materiálom.

Izraelské médiá ďalej informovali, že Goren bol v minulosti štyrikrát odsúdený na trest väzenia, a to aj za ozbrojené lúpeže a vlámania do domov. Podľa médií podozrivý nebol podrobený bezpečnostnej previerke pred tým, ako začal u Ganca pracovať.

Gorenov obhajca Gal Volf sa pred novinármi vyjadril o motíve v tom zmysle, že jeho mandant zúfalo potreboval peniaze, ale nemal v úmysle poškodiť národnú bezpečnosť. Podľa izraelských médií je hackerská skupina Black Shadow spájaná s Iránom a je zodpovedná za sériu počítačových útokov na v Izraeli bežne používané webové stránky.

Izraelský publicista Barak Ravid na Twitteri napísal, že kauza Gancovho upratovača vyvoláva pochybnosti o celom systéme bezpečnostných previerok v Izraeli, ktoré sú každý rok financované desiatkami miliónov šekelov od daňových poplatníkov. Dodal, že v súvislosti s týmto škandálom „sa Iránci môžu teraz aj popukať od smiechu“.