Ak Fiala ustúpi Zemanovi, skončí ako Babiš

Vzhľadom na prezidentov prístup k politike asi nie je prekvapujúce, že Zeman má výhrady k menu jedného ministra, ktorý sa má stať členom vlády. Mal by to byť šéf rezortu zahraničia nominovaný Pirátmi Jan Lipavský. Ako vnímate tento postoj prezidenta? Čo terez očakávate od budúceho premiéra Fialu a koalície, ktorú tvoria ODS, KDU–ČSL, TOP 09, Starostovia a Piráti?

V roku 1998 premiér za ČSSD Miloš Zeman predložil vtedajšiemu prezidentovi Václavovi Havlovi zoznam ministrov. Hlava štátu nebola spokojná s dvoma menami. Zeman na to reagoval, že žiadne personálne zmeny v tejto súvislosti robiť nebude, a keby chcel prezident niekoho vetovať, bolo by to protiústavné. A protiústavné by to s najväčšou pravdepodobnosťou aj bolo. Prezident by to mohol urobiť len v prípade, že by mal na to nejaký mimoriadny dôvod. Keby napríklad vedel o niečom, čo by kandidátovi znemožňovalo vykonávať funkciu, a netušil by o tom ani premiér. V Česku funguje parlamentný režim. V prípade, že by sa prezident rozhodol vetovať ministra len tak, bolo by to podľa mňa protiústavné. Samozrejme, v prípade Zemana sme si už zvykli na istú prax. Nová vládna koalícia má len jednu možnosť. Musí trvať na predložených kandidátoch.

Čo by sa stalo v opačnom prípade?

Pokiaľ to neurobí, ocitne sa v podobne zvláštnej situácii ako vláda Andreja Babiša. Jeho kabinet v podstate fungoval tak trochu v podriadenej pozícii voči prezidentovi. Nová koalícia pod vedením premiéra Fialu by sa robením ústupkov Zemanovi hneď na začiatku znemožnila. Jediným rozumným riešením teraz je, že by sa mala usilovať presvedčiť prezidenta, že na podobný krok nemá právo. Okrem toho je Česko v situácii, že sa opätovne šíri covidová pandémia. Krajina rýchlo potrebuje novú vládu a hlave štátu by to takto mala koalícia vysvetľovať. Pokiaľ by Fiala začal debatovať o výmene ministra, vyvolá obrovský problém. Keby Pirátom nakoniec niekto vetoval kandidáta, mohol by to byť dôvod, aby do vlády nakoniec ani nevstúpili. Pre koalíciu by to bol nebezpečný scenár. Ona nemá až tak veľa pák na prezidenta, ale má parlamentnú väčšinu.

Môže koalícia hroziť prezidentovi odobratím právomocí?

Viem si predstaviť, že by do hry opäť vrátila tlak v súvislosti s článkom 66 ústavy. Teda možnosť dočasného zbavenia právomoci hlavy štátu. Zeman si môže v tejto chvíli hovoriť, čo chce. Nikto mu v tom nebráni. Keď mu však predložia vládu, môže ju odmietnuť ako celok, ale nemôže si vybrať jedno meno. Keby takto postupoval, podľa mňa by to mohlo vytvoriť priestor pre aktiváciu článku 66.

Je Lipavský vhodným kandidátom na ministra zahraničných vecí?

Úprimne povedané, myslím si, že prezident Zeman hľadal niekoho, kto by stal vhodnou obeťou podobného tlaku. Samotná osoba kandidáta je menej podstatná ako fakt, že hlava štátu sa v rámci navrhnutého zloženia snažila nájsť niekoho, na koho by sa zamerala. Je pravdepodobné, že aj v inom prípade by to bol nominant Pirátov, ktorí sú momentálne najslabším článkom koalície. V tomto zmysle sa to prezidentovi priam ponúka. Je vidieť, že Zeman prechádza úspešnou rekonvalescenciou. Asi tak by som to opísal.

Už ste spomenuli pandemickú situáciu, ktorá sa zhoršuje, a sú tu aj ďalšie veľké výzvy. Keď sa pozriete na Fialovu vládnu zostavu, ako rýchlo po nástupe do úradu by mohla dokázať efektívne riadiť krajinu?

Problémom je, že prezident nástup novej vlády zdržuje. Vidieť to na lehotách, o ktorých hovorí. Premiéra menuje až 26. novembra, pričom očividne existuje koalícia, ktorá sa dohodla na vládnej spolupráci. Potom sa chce prezident ešte 10 dní rozprávať s ministerskými kandidátmi. Menovanie vlády teda môžeme očakávať až takmer v polovici decembra. V krajine plní covid nemocnice a problémom sú aj rastúce ceny energií. Babišova vláda v demisii sa asi nevyhne tomu, že minimálne niekde lokálne vyhlási núdzový stav. Otázne však je, nakoľko bude schopná dozerať na dodržiavanie pravidiel. Je preto zložité povedať, v akom stave nová vláda Česko preberie.