Svet sa pýta režimu v Číne, čo sa stalo tenistke Pcheng Šuaj

Where is Peng Shuai/Kde je Pcheng Šuaj? Táto otázka ovládla sociálnu sieť Twitter a kladú ju aj najväčšie tenisové hviezdy. Nie je totiž jasné, čo sa stalo s ich čínskou kolegyňou. Odpoveď preto žiadajú od komunistického režimu v Pekingu.

Sexuálny útok

Čínska tenistka, ktorá bola svojho času aj svetovou jednotkou vo štvorhre, podľa denníka Guardian začiatkom novembra na sociálnej sieti Weibo napísala, že v minulosti mala sexuálny vzťah s bývalým čínskym vicepremiérom Čang Kao-lim. Keď sa politik dostal na vysoké pozície, prerušil s ňou kontakt. Asi pred troma rokmi ju však pozval do svojho domu, kde ju sexuálne napadol.

Správa od Pcheng Šuaj na internete vydržala len krátko. Veľmi rýchlo zmizla, čínske úrady dokonca začali cenzurovať slovo tenis a po športovkyňa akoby sa pod zem prepadla. Ženskej tenisovej asociácii (WTA) však podľa médií v Pekingu od nej prišiel list, v ktorom Pcheng Šuaj tvrdí, že je v poriadku a oddychuje. Informácia o sexuálnom napadnutí vraj nie je pravdivá a niekto ju údajne publikoval bez jej vedomia.

"Vyjadrenie, ktoré v súvislosti s Pcheng Šuaj zverejnili čínske štátne média, iba zvýšilo moje obavy o jej bezpečnosť a o to, kde sa nachádza. Len ťažko môžem veriť tomu, že skutočne napísala e-mail, ktorý sme dostali,“ reagoval šéf WTA Steve Simon.

Ženská tenisová asociácia dokonca naznačila, že by v najľudnatejšej krajine sveta mohla prestať organizovať turnaje, ak sa prípad Pcheng Šuaj nevyrieši. "Sme na križovatke, čo sa týka nášho vzťahu s Čínou, a toho, ako tam budeme obchodne fungovať. Určite sme ochotní sa odtiaľ stiahnuť a znášať všetky problémy, ktoré s tým súvisia. Toto je určite väčšia záležitosť ako náš obchod. Ženy musíme rešpektovať, nie cenzurovať,“ povedal Simon s tým, že WTA musí žiadať spravodlivosť, a nie robiť kompromisy.

"Som zdrvená a šokovaná, keď počúvam správy o mojej spoluhráčke Pcheng Šuaj. Dúfam, že je v bezpečí a že sa čo najskôr nájde. Musí sa to vyšetriť a nesmieme zostať ticho. V tomto mimoriadne zložitom čase posielam lásku jej a jej rodine,“ napísala na Twitteri Serena Williamsová, jedna z najúspešnejších tenistiek histórie.

"Keď som počul príbeh Pcheng Šuaj, šokovalo ma to. Dúfam, že je v poriadku a že ju čo najrýchlejšie nájdeme,“ vyhlásila mužská svetová tenisová jednotka Novak Djokovič.

Politický rozmer

Pre režim v Číne má prípad Pcheng Šuaj aj politický rozmer. Už 4. februára sa začnú v Pekingu zimné olympijské hry. V súvislosti s nimi sa čoraz viac v západných krajinách spomína možnosť ich bojkotu. Minimálne v diplomatickej rovine.

"Prípad Pcheng kopíruje scenár podobných škandálov, o ktorých sa nehodí čínskemu režimu verejne diskutovať. Momentálne tento prístup ešte zvýraznila blížiaca sa olympiáda v Pekingu. Čína sa spolieha na to, že keď sa niečo také stane, kritikov dokáže umlčať prostredníctvom cenzúry či autocenzúry, ktorá v prípade firiem alebo organizácií môže vychádzať z motivácie mať prístup na lukratívny trh. Pokiaľ WTA nebude hrať podľa nepísaných pravidiel Pekingu, môže to pre režim znamenať veľkú výzvu,“ povedala pre Pravdu Klára Dubravčíková zo Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií.

Podľa odborníčky však môžeme pozorovať, aké dôležité sú pre čínskych vládcov udržanie legitimity režimu a lojalita v rámci Komunistickej stany Číny. "Tá mohla obvinenia jednoducho poprieť alebo sa od bývalého podpredsedu vlády dištancovať. Očividne to však nebolo na programe dňa práve preto, že je to dôležitý predstaviteľ strany a kritika by teda nepoškodila len jeho,“ vysvetlila Dubravčíková.