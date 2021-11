Eurokomisár: Štáty, ktoré zaostávajú, musia s očkovaním pridať

„V konečnom dôsledku všetci riešime ten istý problém. Antivaxerov, fake news, dezinformácie a ľudí, ktorí sa stále pýtajú, či by s očkovaním ešte nemali počkať. No zároveň patríme do rovnakej komunity. Sme rôzni, ale sme Európania. Keď väčšina krajín dokáže zvládnuť očkovanie, dokážu to všetky,“ povedal pre Pravdu eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Na návšteve Slovenska ste sa stretli s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Čo má spoločné eurokomisár pre vnútorný trh so zdravotníctvom?

Na začiatku pandémie choroby COVID–19 mi pripadla nová zodpovednosť. Dostal som na starosť pracovnú skupinu pre vakcíny. Vytvorili sme ju preto, aby všetci mali dostatok očkovacích látok, aby išli tam, kde je to potrebné, a týka sa to aj nových verzií vakcín. Hovorím o tom, lebo môj tím strávil mnoho času, aby sme zaistili, aby vakcín bolo pre všetkých dosť. Po roku môžeme povedať, že Európa je najväčším producentom očkovacích látok. Najmä čo sa týka mRNA vakcín. V Európe máme zaočkovaných 76 percent ľudí.

Áno, ale medzi členskými štátmi Európskej únie sú obrovské rozdiely. Práve ste navštívili tri krajiny s najnižšou zaočkovanosťou v EÚ. Bulharsko, Rumunsko a Slovensko.

Je to pravda a, samozrejme, diskutoval som o tom aj s premiérom Eduardom Hegerom. Hneď sa k tomu dostanem. Ešte by som však chcel povedať niečo o produkcii vakcín. Očkovacie látky fungujú dobre a sú bezpečné. Vyvážame ich do 150 krajín sveta, mnohým štátom ponúkame možnosti, aby zabezpečili očkovania pre svojich obyvateľov. Čo sa týka Slovenska, platí, že zaočkovanosť vo vašej krajine je nižšia ako 50 percent. Ale nie je to preto, že by ste nemali dostatok vakcín, ako to do istej miery bolo na začiatku celého procesu. Je to asi skôr dané tým, že ľudia si kladú otázky, ktoré súvisia s očkovaním. A tiež preto, a nebojím sa to povedať, že vo všetkých krajinách čelíme dezinformáciám.

Ak sa ľudia pýtajú na informácie o vakcínach, je to normálne. Faktom však je, že už mnoho mesiacov máme očkovacie látky k dispozícii. Nie je to teda naozaj skôr o tom, že informácií o vakcínach je dostatok, ale dezinformácií je priveľa?

Je to veľmi dobrý postreh. Je v poriadku, že sa ľudia pýtajú. Som otcom, mám otázky týkajúce sa toho, čo bude s mojimi deťmi. Takže chápem, že na začiatku sa ľudia pýtali, hľadali informácie a formovali si názory. No po roku vakcíny dostali už tri miliardy ľudí. Áno, budeme potrebovať booster, posilňovaciu dávku. To už vieme. Ale tak to je aj pri očkovaní proti iným chorobám. Napríklad proti obrne. Vakcíny pomáhajú, a keď sa dáte zaočkovať, nechránite iba seba, ale aj blízkych. Ako som povedal, rozumiem, že na začiatku sa ľudia pýtali. Ale po roku vieme, že vakcíny fungujú. Je to jasný vedecký fakt, ktorý nemá nič spoločné s politikou. Rešpektujeme odlišné názory, veď žijeme v demokracii. Chápeme aj prípadné náboženské aspekty. Je to normálne. No fungovanie vakcín potvrdila veda. Pandémia je pre ľudstvo nebezpečná, ale o máme na ňu riešenia. V Európe sme v tom všetci spolu. Samozrejme, rozhodnutie, ako očkovať, je na členských krajinách. Toto hovorím jasne. EÚ nedáva žiadne odporúčania, iba pomáha, aby boli vakcíny dostupné, a dohodla sa na digitálnych certifikátoch, ktoré sú veľmi dobrým nástrojom, aby sme mohli cestovať či ísť do kina bez strachu, že sme nebezpeční pre iných.

Foto: SITA/AP, Vadim Ghirda Virus Outbreak Eastern Europe Vaccines Očkovanie v Rumunsku, ktoré má s 30 percentami druhú najnižšiu mieru vakcinácie v EÚ. Horšie je na tom už len Bulharsko.

No čo v prípade, že budú príliš veľké rozdiely medzi tým, ako budú krajiny bojovať s pandémiou? Rakúsko urobilo rozhodnutie, že očkovanie bude povinné. Môže sa stať, že v únii budeme mať krajiny s veľmi vysokým podielom očkovaných a také, v ktorých to bude oveľa horšie. Nie je podobný scenár nebezpečný pre jednotu EÚ?

Jednotlivé štáty sa demokraticky rozhodujú. No určite sa môžeme navzájom jeden od druhého poučiť. V únii však majú štáty právomoci v jednotlivých oblastiach a je to tak dobre. V USA je to podobné. Za oblasť zdravia občanov zodpovedajú jednotlivé štáty a k pandémii majú rozličné prístupy. Florida je napríklad úplne otvorená, inde sme videli lockdowny. Rôzne členské štáty EÚ sa rovnako môžu rozhodnúť, ako k tomu pristúpia. Som však eurokomisárom pre vnútorný trh. Musím zaistiť, aby sme pokračovali v tom, že budeme mať voľný pohyb tovaru, služieb a ľudí. Preto sme na úrovni EÚ všetci súhlasili so zavedením digitálnych certifikátov. Máme teda nástroje, ako to zabezpečiť. Je zodpovednosťou krajín, aby sa prispôsobili tomu, ako by ich mohli využívať. Viem, že Slovensko prijíma zložité rozhodnutia, aby zvládlo situáciu, ktorá nebude trvať večne. Hovoril som o tom s premiérom Hegerom a s ministrom zdravotníctva Lengvarským a povzbudilo ma, že vaša vláda je ochotná robiť potrebné veci. Čo sa týka očkovania, štáty, v ktorých je vysoká miera vakcinácie, 80 percent aj viac, to majú jednoduchšie. Ak je niekde zaočkovaných menej, krajiny musia pridať, aby dohonili ostatné. Počas diskusie na Slovensku som videl, že vláda chce urobiť to, čo je potrebné urobiť. Ako Európan to vítam, ale nie je mojím cieľom, aby som rozdával rady.

Je však normálne, že v súvislosti s menej zaočkovanými krajinami narastajú obavy.

Súhlasím.

A je pravdou, že rozhodnutia robia politici na národnej úrovni. Ale vyzerá to tak, že na Slovensku prichádzajú pomerne neskoro. Nemyslíte?

Je však dôležité, aby prijaté boli. Dúfam, že aj ostatné krajiny ich urobia. Niektoré štáty v EÚ sú v ešte horšej situácii ako Slovensko. Spomenuli ste Bulharsko, kde je zaočkovanosť pod 30 percent, teda veľmi, veľmi nízka. Opakujem však, že máme nástroj, ako to riešiť, a vieme, že funguje.

Keď ste boli v Bulharsku, pýtali ste sa politikov, prečo je v krajine tak málo zaočkovaných? Čo vám odpovedali?

Hovorili sme o týchto veciach, ale nechcem komentovať vývoj v jednotlivých krajinách. V konečnom dôsledku všetci riešime ten istý problém. Antivaxerov, fake news, dezinformácie a ľudí, ktorí sa stále pýtajú, či by s očkovaním ešte nemali počkať. No zároveň patríme do rovnakej komunity. Sme rôzni, ale sme Európania. Keď väčšina krajín dokáže zvládnuť očkovanie, dokážu to všetci. Je to osobná zodpovednosť vlád a som presvedčený, že tá vaša urobí správnu vec. Z úrovne EÚ sme pripravení pomôcť, ak potrebujete viac očkovacích látok či informácií.

Ako môže únia prispieť k boju s dezinformáciami? Tie sa nešíria len z internetu, ale opakujú ich aj volení politici, pričom Slovensko je toho nešťastným príkladom.

Je to veľká téma. Týka sa internetu, a najmä sociálnych platforiem. Otázkou je, ako takpovediac lepšie kontrolovať to, čo sa deje v digitálnom priestore. Presne s tým súvisí Nariadenie o digitálnych službách (Digital Services Act). Je to legislatíva, ktorú navrhla Európska komisia a teraz sa o nej diskutuje v Európskom parlamente a v Rade EÚ, teda medzi členskými štátmi. Veci sa pozitívne hýbu. Verím, že nariadenia by mohli zainteresované strany schváliť začiatkom budúceho roku. Potom budeme mať nástroj, aby sme mohli kontrolovať, čo sa deje na digitálnych platformách vrátane šírenia prejavov nenávisti, dezinformácií, pedofilného obsahu či predaja falošného tovaru a ďalších veci, ktoré sú v skutočnom živote zakázané. Mali by byť zakázané aj v digitálnom priestore. Musíme zvýšiť naše úsilie, aby sme toto nariadenie prijali. Ale verte mi, že šíriť dezinformácií na internete bude potom oveľa zložitejšie a riskantnejšie.

Hovorili ste niekedy s ľuďmi, ktorí váhali, či sa majú dať zaočkovať, ale vy ste ich presvedčili?

Áno, mnoho ráz.

Čo na nich fungovalo?

Príklady. Sú dva rôzne. Prvým je, keď sa niekto dostane do nemocnice s covidom a zomrie. Predtým hovoril, že keby to bol vedel, dal by sa zaočkovať. Je to tragédia. Druhým je, keď niekto odkladá očkovanie. Ale vakcínu predsa už dostali tri miliardy ľudí. Nie je to žiadna fake news, je to realita. Takže takéto príklady fungujú. Ten prvý je veľmi osobný. Takmer všetci sme sa s niečím podobným stretli medzi blízkymi či známymi. Pri druhom príklade môžeme povedať, že keď ľudia mali a majú otázky o vakcínach, vieme na ne odpovedať na základe vedeckých faktov.