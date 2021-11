Bielorusko a Poľsko porušujú ľudské práva migrantov, tvrdí Human Rights Watch

Bieloruské aj poľské hraničné stráže sa počas migračnej krízy na východných hraniciach Európskej únie dopustili "vážnych porušení ľudských práv". V stredu to uviedla medzinárodná mimovládna organizácia Human Rights Watch (HRW) v správe, z ktorej cituje agentúra AFP.

Migrant z Blízkeho východu, ktorý sa pokúša prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, drží na rukách dieťa pri čakaní na jedlo. Grodno 23. novembra 2021.

Leonid Shcheglov/BelTA via AP

Foto: SITA/AP , Leonid Shcheglov/BelTA via AP

Obe vlády majú podľa HRW „povinnosť zabrániť ďalším úmrtiam tým, že umožnia humanitárny prístup k ľuďom uväzneným v pohraničnej oblasti“.

Výskumníci tejto organizácie vykonali detailné rozhovory s 19 ľuďmi. Niekoľko z nich uviedlo, že ich príslušníci poľskej pohraničnej stráže zatlačili späť smerom k bieloruskej strane, niekedy násilne.

Zatlačovanie migrantov na hraniciach je podľa HRW porušením ich práva na azyl. Organizácia tiež vyzvala Brusel, aby „začal prejavovať solidaritu“ s migrantmi na oboch stranách hranice, ktorí „trpia a umierajú“.

Najtvrdšiu kritiku v správe však HRW smerovala na Bielorusko, kde je „násilie, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie a nátlak“ zo strany príslušníkov hraničnej polície voči migrantom na „dennom poriadku“.

Bieloruská strana sa mohla podľa HRW v „niektorých prípadoch“ dopustiť „mučenia, čo je v rozpore s medzinárodnými právnymi záväzkami Bieloruska.“ „Bielorusko síce túto situáciu zosnovalo bez ohľadu na ľudské následky, ale Poľsko je napriek tomu za akútne utrpenie v pohraničnej oblasti spoluzodpovedné,“ uviedla Lydia Gallová z HRW vo vyhlásení.

Rozdelené rodiny

Traja ľudia podľa správy HRW obvinili poľských strážnikov z rozdelenia svojich rodín – pričom došlo aj k oddeleniu detí od ich rodičov –, keď zobrali ranených ľudí do nemocnice a zvyšok rodiny poslali naspäť do Bieloruska.

HRW vyzvala Bielorusko a Poľsko, aby prestali s migrantmi na hraniciach „hrať pingpong“ a umožnili „nezávislým pozorovateľom vrátane novinárov a humanitárnych pracovníkov prístup do momentálne neprístupných hraničných oblastí“

Bieloruské úrady odhadujú, že sa v ich krajine momentálne nachádza približne 7000 migrantov.

Do Poľska, ako aj do Litvy a Lotyšska začali masovo prichádzať migranti po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez územie Bieloruska, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v eurobloku. Lukašenko to popiera. Ľudia z Iraku, Sýrie či Afganistanu prichádzajú do Bieloruska na turistické víza.