Zemana po vyše mesiaci prepustia z nemocnice

Informoval o tom v stredu spravodajský server Seznam Zprávy, ktorému to potvrdili nemenované dôveryhodné zdroje. Prezident by mal podľa nich po prepustení odcestovať na zámok v Lánoch, kde by mal v piatok vymenovať za nového premiéra predsedu ODS Petra Fialu.

Možné prepustenie však bude podľa uvedených zdrojov závisieť od zhodnotenia zdravotného stavu pacienta, ktoré lekári vykonajú vo štvrtok ráno. Na štvrtkové popoludnie zvolal tlačovú konferenciu Zemanov kancelár Vratislav Mynář.

Podľa servera Seznam Zpráv by niektorí členovia lekárskeho konzília boli radšej, keby prezident zostať aj naďalej v nemocnici a dostával len krátkodobé priepustky na oficiálne podujatia na Pražskom hrade alebo v Lánoch. Ak sa však prezident rozhodne odísť z nemocnice, nikto mu v tom nebude brániť. Aj na zámku v Lánoch bude mať totiž zaručenú nadštandardnú lekársku starostlivosť.

Zatiaľ nie je jasné, na ako dlho prezident nemocnicu opustí, respektíve či pôjde len o krátky výjazd za účelom piatkového vymenovania premiéra, alebo či už prezident plánuje zostať mimo nemocnice. Zeman sa chce v Lánoch stretnúť aj so všetkými kandidátmi na ministrov budúcej vlády.

Miloš Zeman sa v nemocnici lieči už viac než šesť týždňov, keďže sa mu zhoršil priebeh chronického ochorenia. Pôvodne ležal na klinike intenzívnej medicíny, ale nedávno ho preložili na lôžko na oddelení dlhodobej starostlivosti, aby mohol prijímať návštevy, ktoré môžu trvať maximálne 30 minút. Zemana už v nemocnici navštívili okrem šéfa ODS Fialu aj český premiér v demisii Andrej Babiš a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Hovorca ODS Václav Smolka pre Seznam Zprávy povedal, že piatkový termín Fialovho vymenovania platí, pričom konkrétny termín sa spresní v priebehu štvrtka. Podľa Smolku to v stredu potvrdila prezidentská kancelária.