Svet sa obáva nového mutanta. Oproti delte má až 32 mutácií

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová medzitým avizovala, že EÚ navrhne pozastaviť letecké spojenia medzi JAR a celým euroblokom.

Ku krajinám, ktoré obmedzujú lety z Afriky sa pridalo aj Česko. Do ČR nebudú predbežne do 12. decembra môcť od soboty vstúpiť občania tretích krajín, ktorí boli v posledných 14 dňoch viac ako 12 hodín v JAR, Namíbii, Lesothe, vo Svazijsku, v Zimbabwe, Mozambiku alebo Zambii. Na Twitteri to v piatok oznámil dosluhujúci minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek.

Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch uviedol, že nový variant vyzerá podľa prvých analýz ako „veľmi nebezpečný“, čo sa týka rýchlosti šírenia. Avizoval, že jeho ministerstvo ešte dnes predstaví konkrétne preventívne opatrenia.

Zatiahnu ručnú brzdu?

Ako píše agentúra AFP, Izrael v piatok tiež nariadil okamžité posúdenie možnosti zastavenia letov z JAR a viacerých iných afrických krajín do Izraela a naopak. Miestne zdravotnícke úrady vzápätí ohlásili prvý potvrdený prípad nákazy týmto novým variantom v Izraeli.

Čítajte viac Vyše 9-tisíc nakazených a 70 obetí. Hospitalizovaných ubudlo druhým dňom

Variant B.1.1.529 má „súbor“ nových mutácií a „veľmi vysoký počet mutácií vyvoláva obavy z predpokladaného imunitného úniku a prenosnosti,“ vyjadril sa Tulio de Oliveira zo Siete pre genomický dohľad v Juhoafrickej republike. „Tento nový variant má oveľa, oveľa viac mutácií, vrátane viac ako 30 spike proteínu, ktorý ovplyvňuje prenosnosť. Vidíme, že sa variant potenciálne šíri veľmi rýchlo. Očakávame, že v najbližších dňoch a týždňoch začneme vidieť tlak na systém zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil.

Zachytí ho PCR test

De Oliveira vysvetlil, že tím vedcov zo siedmich juhoafrických univerzít skúma daný variant. Majú 100 plných genómov a v najbližších dňoch očakávajú mnoho ďalších. „Sme znepokojení skokom vo vývoji pri tomto variante,“ povedal a dodal, že dobrá správa je, že sa dá zistiť PCR testom.

Európska komisia „v blízkej spolupráci s členskými štátmi navrhne, aby bola zatiahnutá ručná brzda,“ v dôsledku objavenia sa nového variantu v JAR, priblížila Leyenová na Twitteri.

Talianske úrady zakázali vstup do krajiny ľuďom, ktorý za posledné dva týždne navštívili Juhoafrickú republiku (JAR), Lesotho, Botswanu, Zimbabwe, Mozambik, Namíbiu alebo Eswatini (bývalé Svazijsko). Nemecko avizovalo rovnaké pravidlá, vzťahovať sa budú podľa ministra zdravotníctva Jensa Spahna na Juhoafrickú republiku a „pravdepodobne aj susediace krajiny“. V Británii budú podobné opatrenia platiť od piatka 13.00 h SEČ, povedal vo štvrtok britský minister zdravotníctva Sajid Javid.

Čítajte viac ONLINE: Vírus dáva Európe ťažké rany, rakúsky lockdown ešte nezabral

Zíde sa WHO

Správy o tom, že vedci študujú nový variant B.1.1.529, sa objavili vo štvrtok, keď bol v JAR zaznamenaný exponenciálny nárast počtu nakazených. Tento nový variant koronavírusu bol zistený aj v Botswane a Hongkongu.

Nový variant má veľký počet mutácií – 32 –, čo podľa virológov predstavuje „vážny problém“ oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Tieto genetické zmeny totiž ovplyvňujú základné charakteristiky tohto vírusu.

Britský denník The Guardian informoval, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa v piatok zíde, aby kvalifikovala nový variant SARS-CoV-2 a rozhodla, či ho zaradí medzi varianty vyvolávajúce obavy.