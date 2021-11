Juhokórejčania ročne zjedia asi milión psov, Mun Če-in chce túto stáročnú prax ukončiť

Informáciu priniesla agentúra AP s odvolaním sa na oficiálne stanoviská viacerých vládnych orgánov. Odporúčanie pracovnej skupiny má byť založené na prieskume verejnej mienky, ale aj dátach o psích farmách či reštauráciách.

Vláda pripomína, že vznik pracovnej skupiny ešte neznamená, že zakáže konzumáciu psieho mäsa. Tým vyvolala protesty zo strany chovateľov psov a ochrancov zvierat.

Farmári tvrdia, že vláde v skutočnosti ide o zatvorenie psích fariem a reštaurácii. Bránia sa tým, že „ľudia majú právo na výber toho, čo chcú jesť, a rovnako aj farmári majú právo na život“. Dodali, že budú bojkotovať všetky vládne diskusie o konzumácii psieho mäsa.

Ochrancovia zvierat zas tvrdia, že vláde chýba skutočné odhodlanie zaviesť takýto zákaz, o čom svedčí aj neexistencia konkrétnych plánov. Južná Kórea je podľa aktivistov jedinou vyspelou krajinou, kde ľudia jedia psie mäso.

Foto: SITA/AP, Ahn Young-joon Pes / Psie mäso / Členovia Kórejskej asociácie psieho mäsa počas zhromaždenia na podporu jeho konzumácie. Soul, júl 2019

Cudzinci si vraj krajinu spájajú len s konzumáciou psieho mäsa a kórejskou vojnou (1950 – 1953), a to aj napriek kultúrnym úspechom krajiny, ako je napríklad K-popopvá hudobná skupina BTS či populárny seriál Squid Game.

Kórejský prezident Mun Če-in predtým vyhlásil, že sa pokúsi ukončiť stáročnú prax konzumácie psieho mäsa v krajine, sám prezident je veľkým milovníkom psov.

Počet reštaurácii so psím mäsom v ponuke v Južnej Kórei postupne ubúda. Psiemu mäsu prestávajú holdovať najmä mladí a zároveň v krajine čoraz viac ľudí chová psy ako domácich miláčikov. Nedávne prieskumy však naznačujú, že v krajine rastie odpor proti zákazu konzumácie psieho mäsa, a to aj u ľudí, ktorí ho nejedia. V Južnej Kórei je ročne zabitých na mäso približne milión psov. Pred desiatimi až dvadsiatimi rokmi to však bolo až niekoľko miliónov.