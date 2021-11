Európa sa bojí omikronu, z JAR prileteli lietadlá plné covidu

Do Holandska prileteli dve lietadlá z Juhoafrickej republiky s desiatkami nakazených cestujúcich.

Cestujúci stoja v rade na let spoločnosti Air France do Paríža na medzinárodnom letisku v Johannesburgu v piatok 26. novembra 2021. Európska komisia žiada členské štáty Európskej únie, aby zatiahli "ručnú brzdu" v dôsledku objavenia sa nového variantu koronavírusu.

Cestujúci stoja v rade na let spoločnosti Air France do Paríža na medzinárodnom letisku v Johannesburgu v piatok 26. novembra 2021. Európska komisia žiada členské štáty Európskej únie, aby zatiahli "ručnú brzdu" v dôsledku objavenia sa nového variantu koronavírusu.

Desiatky cestujúcich, ktorí v piatok prileteli v dvoch lietadlách z Juhoafrickej republiky do Amsterdamu, majú zrejme COVID-19, zistili podľa agentúry Reuters holandské zdravotnícke úrady. Teraz testujú, či si pasažieri nepriviezli nový nedávno objavený nákazlivejší variant omikron.

Zhruba 600 cestujúcich v piatok dorazilo na amsterdamské letisko Schiphol dvoma letmi spoločnosti KLM. Potom sa museli niekoľko hodín podrobovať testovaniu kvôli obavám z novej varianty vírusu. Holandské ministerstvo zdravotníctva podľa predbežných zistení odhadlo, že medzi cestujúcimi môže byť približne 85 pozitívnych prípadov. „Cestujúci s pozitívnym výsledkom testu budú umiestnení do izolácie v hoteli na Schiphole alebo blízko neho,“ uviedli zdravotnícke úrady.

Čítajte viac Čo zatiaľ vieme o novej mutácii B.1.1.529

Holandská vláda v piatok ráno kompletne zakázala všetku leteckú dopravu z južnej Afriky. Minister zdravotníctva Hugo de Jonge uviedol, že cestujúci, ktorí sú už na ceste do Holandska, budú musieť po prílete prejsť testom a karanténou.

Spojenie s juhom Afriky prerušujú aj ďalšie krajiny. Do izolácie na minimálne desať dní musia od piatku aj Česi vracajúci sa do Česka z pobytu v niektorých juhoafrických krajinách. Opatrenie, ktoré schválila v piatok česká vláda, sa týka aj občanov krajín Európskej únie.

Moderna vyvíja posilňujúcu dávku

Americká farmaceutická spoločnosť Moderna v piatok oznámila, že začala vyvíjať posilňujúcu tzv. booster dávku vakcíny proti novoobjavenému koronavírusovému variantu Omikron, informovala agentúra AFP.

Je to jednou z troch stratégií, ktorými Moderna plánuje čeliť tejto novej potenciálnej hrozbe. Alternatívnou stratégiou je podávať už existujúce vakcíny v silnejších dávkach.

„Mutácie variantu omikron sú znepokojujúce a už niekoľko dní sa snažíme realizovať našu stratégiu proti tomuto variantu čo najrýchlejším tempom,“ vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Moderna Stephane Bancel.

Omikron má nezvyčajnú konšteláciu mutácií

Nový variant koronaviru spôsobujúci chorobu COVID-19 sa objavil v Juhoafrickej republike a následne aj v ďalších krajinách. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zaradila tento variant koronaviru B.1.1.529 medzi znepokojujúce.

Momentálne používané PCR testy dokážu zistiť jeho prítomnosť, informovala v sobotu agentúra TASS s odvolaním sa na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

Nový variant objavili vedci v Juhoafrickej Republike v utorok vo vzorkách zo 14. až 16. novembra. V stredu experti sekvenovali ďalšie genómy a informovali tamojšiu vládu, že sú znepokojení svojimi zisteniami.

Variant B.1.1.529 má podľa juhoafrického bioinformatika Tulia de Oliveiru „veľmi nezvyčajnú konšteláciu mutácií“. Len na samotnom tzv. spike proteíne ich má viac ako 30. Na receptore ACE2 – teda proteíne, ktorý pomáha vytvárať vstupný bod pre koronavírus na infikovanie ľudských buniek, má nový variant desať mutácií. „Len pre porovnanie, variant beta má tri a variant delta iba dve mutácie,“ povedal de Oliveira pre americký denník The New York Times (NYT).

„Všetky tieto veci nás znepokojujú. Tento variant by mohol mať nielen zvýšenú prenosnosť, takže by sa mohol šíriť efektívnejšie, ale mohol by byť tiež schopný obísť časti imunitného systému,“ povedal ďalší juhoafrický vedec Richard Lessells.

Svetová zdravotnícka organizácia ľuďom opätovne odporučila, aby prijali opatrenia na zníženie rizika ochorenia COVID-19 vrátane nosenia rúšok, zvýšenej hygieny rúk a fyzických rozostupov. Okrem toho WHO pripomína potrebu lepšieho vetrania vnútorných priestorov a vyhýbanie sa preplneným priestorom. Organizácia v neposlednom rade odporučila očkovanie schválenými vakcínami.