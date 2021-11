Expert na Líbyu: Kaddáfí iba využíva situáciu, nemôže vyhrať

Vyzerá to tak, že politické frakcie v Líbyi sa stále nedohodli na pravidlách pre prezidentské a parlamentné voľby, ktoré by sa mali konať už 24. decembra. V čom je najväčší problém?

Krajina má legislatívu, ktorá sa týka volieb. V septembri schválil parlament z východu krajiny, ktorý funguje ako dolná komora, zákony k prezidentským voľbám a v októbri k voľbám do zákonodarného zboru. Urobil to však neprehľadným a pochybným spôsobom, lebo nie je ani jasné, či za ne naozaj hlasoval dostatok poslancov. OSN a niektoré krajiny ako Francúzsko, ale do istej miery aj USA, situáciu okamžite akceptovali. Privítali najmä zákon o prezidentských voľbách. No Hlavná rada v Tripolise, čo je v podstate niečo ako horná komora parlamentu, legislatívu odmietla. OSN, Paríž či Washington žiadajú posilnenie právneho rámca, ktorý sa týka volieb, ale nevenujú tomu príliš veľa pozornosti a netvrdia, že je to naozaj problém. Krajina sa nachádza v akejsi sivej zóne. Pred dvoma týždňami sa konala v Paríži konferencia o Líbyi a taliansky premiér Mario Draghi vyhlásil, že je potrebné vytvoriť lepší legislatívny rámec pre voľby.

Zmení to niečo?

Bolo to silné vyhlásenie. Niečo podobné povedala aj Británia s tým, že konať by mala dolná komora. Mala by volebné zákony novelizovať. Lenže to nie je nejaká technická otázka, je to politická vec. Dolná komora nechce veci riešiť, lebo by to bolo priznanie, že na prvý raz jej to nevyšlo. Takže sme v patovej situácii, v ktorej medzinárodné spoločenstvo odmieta vyvinúť tlak na parlament, aby legislatívu zmenil. Keby to urobili OSN, Francúzsko a USA, mohlo by to ovplyvniť situáciu. Ale neodhodlali sa na to, pretože by tým tiež ukázali, že politické frakcie na východe krajiny majú ďaleko od dokonalosti.

Pred niekoľkými týždňami som robil rozhovor s Jánom Kubišom, osobitným vyslancom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa pre Líbyu a šéfom Podpornej misie OSN v Líbyi (minulý týždeň Kubiš rezignoval, pozn, red.), ktorý tvrdil, že v podstate všetky zainteresované strany v krajine podporujú konanie volieb. Vidíte to inak?

Keď vám niekto povie, že všetci v Líbyi podporujú voľby, v podstate míňa váš čas. Lebo v tom nespočíva problém. Nie je potrebné klásť si všeobecnú otázku, či by sa v Líbyi mali, alebo nemali konať voľby. Hlavnou výzvou je, ako už 24. decembra zorganizovať prvé kolo prezidentského hlasovania. Poznám veľa čestných Líbyjčanov, ktorí podporujú kvalitný volebný proces. Ale na druhej strane sú proti tomu, aby sa prvé kolo prezidentských volieb konalo už o mesiac a zorganizovali ho na základe problematickej legislatívy, o ktorej som hovoril.

Čo sa teda stane, ak sa hlasovanie bude konať?

Povedzme, že ho zorganizujú na základe existujúcej legislatívy, ktorá sa už nezmení. V tom prípade v mnohých regiónoch pod hrozbou násilia zavrú volebné miestnosti. Niektoré významné komunity v Líbyi sú proti tomu, aby sa voľby konali, keď budú platiť súčasné zákony. Dôjde aj k tomu, že tých, čo budú chcieť uzavrieť volebné miestnosti, napadne druhá strana, ktorá sa bude snažiť, aby zostali otvorené. Na viacerých miestach budeme svedkami bojov. Nebude to veľká vojna, ale bude to dosť zlé. Inde zase volebné miestnosti zostanú otvorené, ale môžeme očakávať falšovanie odovzdaných hlasov alebo veľmi nízku volebnú účasť. Keď sa 25. decembra začnú objavovať prvé výsledky, určite budú niektoré politické frakcie tvrdiť, že ich vzhľadom na to, čo sa stalo počas hlasovania, neuznávajú. Okrem toho nie je vyriešené, kedy by sa malo konať druhé kolo prezidentských volieb.Väčšina kandidátov odmietne výsledky, ak nebudú v ich prospech, a polarizácia v krajine sa prehĺbi. Niektorí politici povedia, že musia použiť zbrane, aby presadili svoje práva. Takže ľudia budú bojovať a debatovať o tom, či a kedy by krajina mala zorganizovať druhé kolo prezidentských volieb. V tejto situácii by sa voľby 24. decembra nemali konať.

Môžu spôsobiť viac problémov?

Mám veľmi rád liberálnu demokraciu. Najmä, ak má kvalitný právny základ, na ktorom sú postavené politické procesy. Nie všetkým sa, samozrejme, liberálna demokracia páči a vždy sa nájdu ľudia, ktorí ju budú spochybňovať. Ale oplatí sa za ňu bojovať. Problémom je, že toto nie je to, o čom hovoríme v Líbyi. V krajine v súvislosti s voľbami bojujeme za demokratický proces, ktorý si ani nezaslúži takéto meno. Tak, ako je nastavený, je mimoriadne slabý. Pohrávame sa s konceptom liberálnej demokracie v štáte, ktorý s ním nemá žiadne skúsenosti, a posledných desať rokov je v stave konfliktu. Je to problém. Môže to viesť k tomu, že prispejeme k diskreditácii demokratického konceptu len preto, lebo chceme presadiť istý proces. Je to samovražda.

Bez ohľadu na to, čo sa stane, voľby sa dostali do centra pozornosti aj pre kandidatúru Saífa Kaddáfího, syna diktátora Muammara Kaddáfího, ktorého zabili v roku 2011. Je to dôležitý politický hráč?

Jeho kandidatúra je symbolicky dôležitá. Ovplyvní dianie, a preto by sme sa ňou mali zaoberať. Bude mať psychologický efekt, prispeje k polarizácii a povzbudí tých, ktorí podporovali jeho otca a cítia sa ponížení. Nemôže však vyhrať a stať sa prezidentom. Ale Kaddáfímu na tom ani nezáleží. Dôvod, prečo kandiduje, je ten, že vie, že volebný proces je veľmi krehký, ako sme už hovorili. Ani on nie je silný, ale v takomto prostredí má väčšie šance sa presadiť. Vybral si moment, keď je krajina zraniteľná, a chce z toho vyťažiť. A je mu jedno, aj keby jeho kandidatúru zamietli. Iba by to využil. Povedal by, že sa to stalo preto, lebo sa ho aj zahraničie bojí, keďže je veľmi populárny. Je to pre neho istá forma comebacku. Ale v žiadnom prípade to neznamená, že by dokázal prevziať kontrolu nad krajinou.