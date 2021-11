Na západe Európy sa sype sneh, čaká to aj Slovensko?

Spojené kráľovstvo sa už od piatku potýka s dôsledkami búrky Arwen. Desiatky tisíc ľudí v Škótsku a na severe Anglicka zostali počas víkendu bez dodávok elektrickej energie. Meteorológovia pritom podľa agentúry AFP varovali, že v noci na pondelok oblasť postihne mrazivá vlna s teplotami klesajúcimi k mínus desiatim stupňom Celzia a výhľad na prvé decembrové dni nie je optimistický.

Prvá tohtoročná zimná búrka nazvaná Arwen sprevádzaná vetrom, ktorý miestami dosahoval rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu, zasiahla obzvlášť tvrdo sever Anglicka, Škótsko a Severné Írsko. Živel si vyžiadal najmenej troch mŕtvych.

Slovensko tiež čaká zmena

klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško predpovedá v najbližších dňoch zvrat aj na Slovensku. Počasie nadobudne charakter, aký počas tohtoročnej jesene ešte nemalo. Už počas víkendu na Slovensko prúdil studený vlhký vzduch od severozápadu.

Začiatok týždňa odštartuje pondelok vetrom a chladom. Niekedy v utorok večer alebo v stredu cez deň príde ďalšia dávka vlhkého vzduchu od západu. „Sneženie či zmiešané zrážky môžu prísť aj v nižších polohách, kde to neskôr prejde do dažďa. Na horách opäť začne pribúdať sneh,“ poznamenal klimatológ. Celkovo by vraj počasie v pracovných dňoch malo byť nestabilné a môže prinášať nepríjemné prekvapenia.

„So slnkom bude problém, keďže sa blížime k zimnému slnovratu a dni sa krátia. Nepridáva tomu ani fakt, že bude veľa oblačnosti a zrážok,“ podotkol.

Francúzsko: V snehu uviazli stovky áut

Silné sneženie zastavilo v nedeľu dopravu na diaľnici A89 v centrálnej časti Francúzska. Večer tam boli pri meste Thiers uviaznuté stovky vozidiel, ktorým zabezpečovali potraviny a nápoje, oznámili regionálne úrady. Informácie priniesla agentúra DPA.

Prevádzkovateľ diaľnice, spoločnosť Vinci, podľa svojho oznámenia distribuovala jedlo a nápoje zablokovaným cestujúcim. V zasiahnutom úseku nasadila snežné pluhy, konštatovala však tiež, že niektoré autá boli na ceste stále bez zimným pneumatík.

Na najvyššom bode diaľnice vedúcej na okraji pohoria Centrálny masív napadlo približne 30 centimetrov snehu. Doprava v zasiahnutom úseku medzi mestami Lyon a Clermont-Ferrand sa počas nedeľňajšieho večera znovu rozbiehala len pomaly, približuje DPA.