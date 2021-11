Lukašenko ponúka umiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku

Lukašenko zároveň v rozhovore vôbec prvýkrát vyhlásil, že uznáva ukrajinský polostrov Krym ako súčasť Ruska a čoskoro ho plánuje navštíviť na pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina. Rusko anektovalo spomenutý polostrov v roku 2014, pričom Západ považuje tento krok za protiprávny.

Keď dostal Lukašenko otázku o možnom premiestnení amerických atómových bômb do východnej Európy v prípade, že by nová nemecká vláda už nebola ochotná držať tieto zbrane, odpovedal, že by navrhol Putinovi, aby poslal do Bieloruska jadrové zbrane, ktoré odtiaľ boli stiahnuté po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991.

„Ponúkol by som Putinovi, aby vrátil do Bieloruska jadrové zbrane,“ poznamenal Lukašenko. Bieloruský líder sa nevyjadril k tomu, aké zbrane by bolo Bielorusko ochotné prijať, s tým, že sa postará o tie, ktoré budú „najefektívnejšie“.

Putin v utorok dôrazne varoval NATO pred rozmiestnením svojich jednotiek a zbraní na Ukrajine. Zároveň povedal, že to pre Rusko predstavuje „červenú čiaru“ a vyvolá ráznu odpoveď Moskvy.

V ostatnom období narastajú obavy, že by Moskva mohla pripravovať inváziu k svojmu susedovi. V blízkosti hraníc s Ukrajinou nastalo v nedávnych týždňoch značné zhromažďovanie ruských vojakov, ktorých je údajne až 90-tisíc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasa pred niekoľkými dňami oznámil, že tamojšia rozviedka odhalila plány na štátny prevrat podporovaný Ruskom.

Putin uviedol, že Moskva je rovnako znepokojená cvičeniami NATO v blízkosti jej hraníc. Vyjadril obavy, že NATO by mohla využiť ukrajinské územie na rozmiestnenie rakiet schopných zasiahnuť ruské veliteľské centrá za päť minút.