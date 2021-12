Nemecký súd uznal genocídu jezídov

Redu využíval ako otrokyňu a nechal ju zomrieť v reťaziach na slnku. Manželke extrémistu, ktorá pochádza z Nemecka, už skôr vymerali trest 10 rokov za mrežami.

Jezídi sa dočkali

Podľa spravodajskej agentúry DPA sudca Christoph Koller povedal, že to prvý verdikt vo svete, ktorý zobral do úvahy osobnú zodpovednosť obvineného za genocídu jezídov, čo je etnicko-náboženská komunita žijúca hlavne v severnom Iraku. IS najmä v rokoch 2014 až 2015 zavraždil podľa odhadov OSN minimálne päťtisíc jej členov. Z jezídskych dievčat a žien si teroristi často robili sexuálne otrokyne.

Taha Al-J. mal Redu a jej matku vo svojom dome vo Fallúdži, kde ich využíval na otrockú prácu, bil ich a nedával im jesť. Dievčatko zabil, keď ho nechal na slnku za to, že sa pomočilo v posteli. Teroristu zatkli pred dvoma rokmi v Grécku a tamojšie úrady ho vydali do Nemecka.

Do prípadu sa vložila známa právnička Amal Clooneyová, ktorá zastupovala matku umučenej Redy. "Je to chvíľa, na ktorú jezídi čakali. Konečne si po siedmich rokoch vypočuli od sudcu, že to, čo si museli vytrpieť, bola genocída. Videli muža, ktorí musel čeliť spravodlivosti, pretože zabil jezídske dievča a urobil to preto, že to bola jezídka,“ citovala agentúra AP Clooneyovú.

Jezídska aktivistka a držiteľka Nobelovej ceny za mier Nadia Muradová reagovala, že verdikt je víťazstvom pre tých, čo prežili genocídu, sexuálne násilie a pre celú jezídsku komunitu. "Nemecko nielen upozorňuje na to, že je potrebné dosiahnuť spravodlivosť, ale aj tak koná. V tomto prípade využilo univerzálnu jurisdikciu. Mali a mohli by to urobiť aj ostatné vlády,“ pripomenula vo verejnom vyhlásení Muradová, ktorú IS mučil a zneužíval ako sexuálnu otrokyňu.

Kvapka v mori

"Verdikt je skvelou správou, ale zároveň je to kvapka v mori. Bol by som veľmi rád, keby iné krajiny nasledovali príklad Nemecka, ale obávam sa, že mnohé štáty o to nebudú mať záujem,“ povedal v súvislosti s rozsudkom pre Pravdu Barak Mendelsohn, odborník na terorizmus a medzinárodnú bezpečnosť.

Podľa experta z Haverford College v Pensylvánii bolo v prípade podstatné, že obvinený mal nemeckú manželku. "Bolo preto jednoduchšie dostať ho pred súd. V mnohých prípadoch, ktoré sa netýkajú občanov európskych krajín, by sme potrebovali medzinárodný tribunál. Dôležité je tiež pripomenúť si, že vôbec nie je jednoduché získať o spáchaných zločinoch dostatok dôkazov. Krajiny by mali viac investovať do snahy dostať páchateľov pred súd. A ešte lepšie by bolo, keby podporili vytvorenie orgánu, ktorý by sa zameral na zbieranie dôkazov v prípadoch, ktoré súvisia s genocídou jezídov,“ zdôraznil Mendelsohn.